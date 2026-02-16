Jaguar, il record: in FE dalla terza stagione con il succeso di da Costa è il team più vincente. Prima vittoria a Roma nella stagione 5

JEDDAH - Con la vittoria di sabato nell'EPrix numero 153 della Formula E di Antonio Felix da Costa, il 13/o della sua carriera nel mondiale elettrico e il primo con la nuova scuderia, la Jaguar tcs è diventata la squadra più vincente del campionato più “green” che ci sia. Il costruttore britannico ha esordito nella stagione 3 e si è aggiudicato la prima gara nella stagione 5 con Mitch Evans, a Roma: l'affermazione del portoghese è stata la 24/a del team, una in più rispetto all'attuale Nissan, subentrata alla Renault E.Dams (15 vittorie sono arrivate nelle prime tre stagioni).

Il record è stato raggiunto con Ian James a capo del team, ma il manager col sorriso che ha già vinto tutto quello che si poteva vincere con la Mercedes (titoli piloti con Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne e due allori a squadre) ha ereditato quasi tutto dal suo predecessore, James Barclay, che ha costruitto la scuderia vincendo il campionato a squadre e il trofeo costruttori e che gli ha consegnato una squadra che aveva già vinto 22 gare. In questo scorcio iniziale della stagione 12, i suoi piloti – lo stesso Evans e da Costa (che in marzo a Madrid correrà il suo 150/o ePrix) – sono saliti sul gradino più alto del podio prima negli Stati Uniti e poi in Arabia Saudita.

Il campionato con il maggior numero di affermazioni – sei, un quarto del totale – è stato quello scorso, con Nick Cassidy (il neozelandese poi ingaggiato dalla Citroen) che ha centrato un poker tra Shanghai, Berlino e la doppietta di Londra. I successi di Evans sono 15, che finora ha gareggiato solo con la Jaguar e che nella sola Città eterna si è aggiudicato 4 ePrix (più un piazzamento sul podio): in nessuna altra città ha vinto così tanto come nella capitale italiana.

«È un momento estremamente significativo per la Jaguar Tcs Racing – ha osservato James - Questa vittoria non solo riflette una strategia intelligente e un lavoro di squadra eccezionale, ma segna anche un'importante vittoria nella storia del marchio nel campionato. Ottenere due vittorie nelle ultime tre gare e un doppio podio nel weekend dimostra la costanza che stiamo acquisendo. Porteremo avanti questa energia mentre continuiamo a spingerci sempre più in alto». Per completare la “bacheca dei record della Jaguar, manca ancora l'alloro individuale.