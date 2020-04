Il sistema DAS della Mercedes sarà abolito per la stagione 2021

Il sistema DAS della Mercedes sarà vietato al termine della stagione 2020 di Formula 1. Era già certo durante i test invernali, quando era l'argomento più "caldo", ma l'emergenza Coronavirus e il congelamento del regolamento tecnico per il prossimo anno avevano posto un dilemma interpretativo: il rivoluzionario sterzo della W11 potrà ancora essere utilizzato? La FIA ha però sciolto i dubbi, confermando ufficialmente la sua futura abolizione.

È uno dei chiarimenti resi noti dal Consiglio Mondiale per rispondere alla situazione COVID-19. Si fa riferimento all'articolo 10.4.2 del regolamento tecnico, riscritto (in maniera molto ingegneristica) per sgomberare qualsiasi zona grigia: "Il riallineamento delle ruote sterzanti deve essere definito unicamente da una funzione monotonica di rotazione di una singola ruota attorno a un singolo asse. Inoltre, i punti di attacco interni delle sospensioni connessi al sistema di sterzo devono rimanere a una distanza fissa uno dall'altro, e possono traslare solo nella direzione normale al piano mediano".

Il Double Axis Steering, così denominato dallo stesso team campione in carica, consente al pilota di modificare in marcia la convergenza delle ruote anteriori: come visto durante le immagini onboard trasmesse durante le prove di Barcellona, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas spingevano in avanti o tiravano verso di sé il volante, che scorreva lungo l'asse del piantone. "Tirare" indietro il volante serviva a chiudere la convergenza, a favore della penetrazione aerodinamica in rettilineo e aiutando le gomme a raffreddarsi leggermente. In fase di frenata, il volante veniva spostato in avanti, riaprendo la convergenza per avere maggiore angolo di sterzo e un'aderenza superiore.

Va notato come la Federazione specifichi che questo cambiamento tecnico, così come gli altri deliberati per ridurre le spese, siano stati approvati all'unanimità dalle squadre. E quindi dalla stessa Mercedes, in un clima, si presume, di generale collaborazione. Con lo stop forzato a cui è costretto il Circus, è possibile che i rivali guadagnino tempo per introdurre il DAS sulle proprie auto alla ripartenza del Mondiale? Mattia Binotto, team principal Ferrari (sulla carta principale avversaria insieme alla Red Bull), a febbraio parlava di "metà stagione" come tempistica ragionevole per riuscire a replicare il dispositivo. Ma è anche vero che al momento vige il regime di "pausa estiva", anticipato per disputare eventuali Gran Premi ad agosto, e questo cristalizza la situazione. Copiare il DAS, in definitiva, potrebbe rivelarsi un enorme sforzo per qualcosa destinato ad avere vita brevissima. Ancor di più per lo stallo causato dal Coronavirus.