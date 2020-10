Il team Alfa Romeo Sauber conferma per la stagione 2021 Giovinazzi e Raikkonen

Tutto come previsto. Il team Alfa Romeo Sauber ha confermato per il 2021, alla vigilia del GP di Emilia Romagna sul circuito di Imola, gli attuali piloti Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Per il terzo anno consecutivo, l'italiano e il finlandese faranno coppia in seno alla squadra diretta da Frederic Vasseur, che ha voluto la continuità in questa fase di transizione che la F1 sta vivendo. Fa grande piacere che la squadra abbia dato fiducia al nostro Giovinazzi, che detiene un particolare primato: è il pilota che in ognuno delle gare fino ad ora disputate, nel corso del primo giro ha guadagnato il maggior numero di posizioni. Poi, c'è Raikkonen, il quale doveva decidere se ritirarsi o proseguire la propria lunghissima carriera in F1. Ebbene, il 41enne finlandese ha detto sì e dunque affronterà un altro anno nel Mondiale, avventura iniziata nel 2001.

"Il team ha dimostrato di fare molto affidamento sulle mie capacità e io ho fatto del mio meglio per ripagare questa fiducia con il duro lavoro e l'impegno: abbiamo ottenuto alcuni buoni risultati e penso di aver fatto la mia parte, ma la strada è ancora lunga e ci sono ancora molti traguardi da raggiungere", ha commentato Giovinazzi. "La prossima stagione sarà caratterizzata dalla continuità con quella in corso, perciò tutto quello su cui lavoreremo da ora alla fine dell'anno sarà utile per il prossimo, e noi siamo pronti a fare il nostro massimo". Per il 26enne pugliese, nel 2020 a punti nei GP d'Austria ed Eifel, sarà il terzo campionato completo in Formula 1, sempre come alfiere della scuderia svizzera. Appena ieri la Sauber aveva ufficializzato il rinnovo dell'accordo con il gruppo FCA per l'utilizzo del nome e del marchio Alfa Romeo.

"Questo per me è più di un team, è una seconda famiglia. Molti di coloro che ho conosciuto quando ho debuttato in F1 nel 2001 sono ancora qui, e l’atmosfera che si respira mi dà nuove motivazioni per quella che sarà la mia diciannovesima stagione. Non sarei qui se non credessi nel progetto e nei risultati che pensiamo di poter ottenere. Spero riusciremo a scalare posizioni in griglia", ha commentato Raikkonen.