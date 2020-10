Il team Alpha Tauri conferma Gasly, vincitore del GP d'Italia, per la stagione 2021

Era attesa la conferma di Pierre Gasly nel team Alpha Tauri e puntualmente è arrivata proprio alla vigilia del GP di casa per la squadra faentina, la cui sede si trova a 15 km dal circuito di Imola dove questo weekend si svolgera il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Negli ultimi giorni, per Gasly era emerso un notevole interesse da parte della Renault, ma le pedine in gioco erano troppe e alla fine non se ne è fatto nulla rimanendo l'opzione primaria: continuare in Alpha Tauri. Per Gasly non vi erano chance di tornare in Red Bull in quanto il gruppo lo voleva ancora nella squadra diretta da Franz Tost per farla crescere ulteriormente e per fare da riferimento a Yuki Tsunoda, il giapponese Junior Honda e Red Bull che potrebbe debuttare in F1 il prossimo anno.

Gasly domenica a Imola festeggerà il 100° Gran Premio di F1 in carriera. Nato a Rouen il 7 febbraio 1996, Pierre nel 2013 è stato campione della Formula Renault Eurocup, nel 2014 è risultato vice campione della World Series Renault (battuto da Carlos Sainz) e nel 2016 ha conquistato il campionato GP2. In F1 è entrato alla fine del 2017 con la Toro Rosso mentre disputava il campionato giapponese Super Formula, in cui è risultato secondo. Nel 2018 ha corso in F1 per Toro Rosso, nel 2019 è stato promosso in Red Bull salvo poi venire retrocesso nella squadra di Faenza a fine agosto di quell'anno per mancanza di risultati. Ma con Toro Rosso, ha subito ottenuto brillanti piazzamenti come il secondo posto a San Paolo mentre questa stagione è arrivata l'incredibile vittoria a Monza nel GP d'Italia.