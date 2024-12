Alpine lascia libero Ocon, ad Abu Dhabi debutta Doohan, figlio del 5 volte campione della classe 500 di Motociclismo

La notizia è circolata al termine del GP del Qatar ed ha trovato conferme il giorno dopo. La storia tra Esteban Ocon e il team Alpine è giunta al termine. Ad Abu Dhabi, il team diretto da Oliver Oakes porterà al debutto Jack Doohan. Splendido secondo a San Paolo, sotto la pioggia dopo essersi qualificato quarto, Ocon tra Las Vegas e Losail ha deluso le attese rimediano in qualifica un gap notevole dal compagno Pierre Gasly. Qualcosa deve essere accaduto nel team Alpine, soprattutto questo weekend con Gasly quinto in qualifica ed Ocon addirittura ventesimo e ultimo. Poi, l'incidente alla prima curva dopo la partenza che lo ha visto KO dopo aver coinvolto lo sfortunato Franco Colapinto in seguito a un contatto con Nico Hulkenberg.

Tra Ocon e la Alpine le cose si erano deteriorate a Monte Carlo, quando Ocon aveva urtato proprio Gasly. Poi, è arrivato l'accordo per il 2025 con la Haas, l'annuncio dell'accordo con Doohan, il cambio al muretto con Oakes al posto di Bruno Famin, l'approdo di Flavio Briatore, la chiusura del reparto motoristico di Renault e l'accordo con Mercedes per il 2026. Insomma, tante, troppe cose si sono verificate quest'anno in Alpine e la ciliegina sulla torta è l'allontanamento di Ocon, con poco senso a dire la verità. Si parlerà dell'occasione di dare a Doohan la possibilità di assaggiare il clima di un Gran Premio, per anticipare il 2025, ma come scusante regge poco.

Ocon ha disputato 156 Gran Premi tra il 2016 e il 2024 correndo con Manor, Force India e Renault Alpine a partire dal GP di Austria del 2020, la stagione del Covid che partì da Spielberg il primo weekend di luglio. Quattro i podi conquistati in carriera e tutti con Renault/Alpine: secondo a Sakhir 2020, poi la clamorosa vittoria di Budapest 2021, terzo a Monte Carlo 2023 e secondo al recente GP del Brasile. Ora lo aspetta la Haas che guiderà nei test di Abu Dhabi... riposato in quanto sulla sua monoposto ci sarà il debuttante Doohan. Australiano, figlio del cinque volte campione della classe 500 di motociclismo (Jack), che oggi conosciamo come MotoGP, Doohan era la riserva del team Alpine. Nel 2023 si è piazzato terzo nel campionato di Formula 2, sesto nel 2022. E’ stato vice campione della Formula 3 nel 2021 e della Regional Asia nel 2020.