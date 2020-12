Il team Haas annuncia il russo Mazepin, terzo nel campionato F2, per la stagione 2021

La Russia anche nel 2021 avrà un proprio pilota nel Mondiale F1. Con Daniil Kvyat al 99 per cento fuori dall'Alpha Tauri il prossimo anno, ecco che arriva il debuttante Nikita Mazepin, 21 anni di Mosca. Attualmente terzo nel campionato di F2, Mazepin come avevamo già previsto, sarà il pilota del team Haas e probabilmente nelle prossime ore sarà annunciato il suo compagno di squadra: Mick Schumacher. La squadra americana di Gene Haas, dopo anni in cui ha schierato gli esperti Romain Grosjean e Kevin Magnussen, cambia decisamente la propria politica interna per quanto riguarda i piloti puntando con decisione su due debuttanti. Mazepin porta una dote economica considerevole: il padre Dmitry è uno degli uomini più ricchi della Russia avendo nel proprio portafoglio la Uralkal (petrolchimica), uno dei tanti poli industriali che dopo la privatizzazione a seguito dello scioglimento dell'Unione Sovietica, ha improvvisamente creato tanti nuovi ricchi, i cosiddetti oligarchi. Mazepin, a differenza di Lance Stroll (altro pilota giunto in F1 grazie alla solidità economica del padre Lawrence), in carriera non ha vinto quasi nulla.

Nelle formule minori, tra il 2015 e il 2017 era poco più che una comparsa in F.Renault e F3 (dove si fece notare per un pugno rifilato al volto di George Russell a Budapest 2016, reo di averlo ostacolato nelle prove libere), la svolta nel 2018 nel campionato GP3, dove è risultato vice campione ottenendo quattro vittorie. Nel 2019 è salito in F2, ma ha concluso la stagione al 18esimo posto, mentre quest'anno ha migliorato notevolmente le prestazioni vincendo due gare e occupando la terza piazza in classifica generale. Il padre Dmitry, proprio come Stroll, ha appoggiato il figlio contribuendo alla gestione di una squadra inglese, la Hitech, per i campionati di F3 e F2 (a parte la parentesi 2018-2019 con il team francese ART), e a suon di rubli ha permesso a Nikita di maturare esperienze in F1 svolgendo parecchi test con la Force India a partire dal 2016. Ma quando il nemico Lawrence Stroll ha acquisito nell'agosto 2018 la squadra di Vijay Mallya chiamandola Racing Point, Mazepin è rimasto escluso. Tra i due genitori è nato poi un contenzioso perché Dmitry Mazepin a sua volta voleva comprare la Force India. Secondo il russo, lui aveva le credenziali perfette per divenire proprietario della squadra con base a Silverstone, ed ha contestato la decisione del tribunale londinese (in seguito al fallimento della Force India) di cedere la squadra a Stroll. Poco male, Mazepin senior si è messo d'accordo con la Mercedes, ha comprato una vettura del 2018 spedendo il figlio Nikita in giro per il mondo, con una apposita squadra creata appositamente, per effettuare una serie di test con la monoposto campione del mondo. Il costo di tutto ciò? Considerando il personale, le trasferte, il costo chilometraggio della vettura eccetera, un milione per ogni giornata di test.

L'arrivo di Mazepin nel team Haas potrebbe andare oltre il semplice accordo tra squadra e pilota. Mazepin padre non si è arreso e la sua volontà di divenire proprietario di un team di F1 è ancora viva. Gene Haas negli ultimi mesi era stanco degli investimenti fatti in questi anni per poi non riuscire a scalare le classifiche. Ed ecco che nel caso Haas decida di uscire dal mondo della F1, avrebbe già in casa l'acquirente...