Il team principal Szafnauer lascia la Aston Martin. Andrà in Alpine Renault?

Rapporto interrotto. Tra Otmar Szafnauer e l'Aston Martin di Lawrence Stroll la storia si è conclusa. Nonostante l'esperto team principal avesse più volte dichiarato che le voci che lo volevano fuori dalla squadra ex Force India fossero soltanto speculazioni senza fondamento, oggi è arrivato il comunicato ufficiale di Aston Martin in cui si annuncia la fine della collaborazione. Szafnauer è entrato in Force India nel 2009 ed è ritenuto l'uomo che ha salvato la squadra cercando nuovi proprietari quando nel 2018 Vijay Mallya, travolto da problemi giudiziari ed economici, era stato costretto a cedere il team.

Da quel che si intuisce nel comunicato di Aston Martin, Lawrence Stroll pescherà all'interno della propria struttura e non va dimenticato che lo scorso settembre nella factory con base a Silverstone è arrivato Martin Whitmarsh, ex McLaren, assegnandoli il ruolo di CEO per quanto concerne le tecnologie e le prestazioni. Sarà dunque l'inglese ex braccio destro di Ron Dennis a dirigere l'Aston Martin? Non si sa e per quanto riguarda Szafnauer, prende corpo l'ipotesi di un suo passaggio al team Alpine Renault dove un vero team principal non c'è, ruolo diviso tra l'ex MotoGP Davide Brivio (più volte dato in partenza dopo un solo anno di F1) e Marcin Budkowski.