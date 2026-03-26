“Il tempo dei Senna”, un libro racconta le origini siciliane della stella brasiliana della F1

Nei giorni in cui Ayrton Senna avrebbe compiuto 66 anni, arriva in libreria «Il tempo dei Senna - Le origini di Ayrton in Sicilia» del giornalista Giacinto Pipitone che ricostruisce il viaggio della famiglia del futuro tre volte campione del mondo di Formula 1 e riporta alla luce le radici italiane del mito brasiliano. Prima delle pole position e delle vittorie sotto la pioggia, prima dei tre titoli mondiali, la storia di Ayrton Senna parte da un piccolo paese della Sicilia, Siculiana, da dove la bisnonna emigrò in Brasile nel 1894. Nel libro, l'autore scava negli archivi comunali e recupera la vicenda su cui costruisce l'ossatura di un romanzo. I Senna non credono al destino. È la frase che ripetono come un mantra a casa Senna: la ripetono anche Giovanna Magro e sua madre Angela che nel 1894 lasciano una Sicilia misera, travolta dalla crisi economica, dalle lotte tra contadini e padroni, alla volta del Brasile: salgono sul piroscafo Matteo Bruzzo, una delle tante navi degli emigranti che attraversavano l'oceano. È un viaggio che somiglia a un'epopea: paura, speranza, fede e una determinazione feroce a voler cambiare destino. Quella stessa determinazione che, un secolo dopo, farà del bisnipote Ayrton Senna uno dei piloti più iconici della storia dello sport.

Il romanzo costruisce così un racconto che corre su due linee temporali: la Sicilia di fine Ottocento e la carriera del campione brasiliano, in un continuo rimando tra passato e futuro. Le parole e le scelte delle due protagoniste - Angela e Giovanna, bisnonna del campione - sembrano anticipare il carattere del pilota che verrà, la sua ostinazione, la sua fede, la convinzione che il destino non sia qualcosa da accettare ma da sfidare. La storia recuperata da Giacinto Pipitone negli archivi comunali di Siculiana, si chiude simbolicamente con Ayrton Senna sul gradino più alto del podio nel Gran Premio del Giappone del 1988, quando conquista il suo primo titolo mondiale: a guardarlo c'è Neyde, mamma di Ayrton e nipote di Giovanna Magro. La ricerca sulle origini italiane di Senna nasce dal lavoro di alcuni giornalisti brasiliani che hanno ricostruito l'albero genealogico del campione in occasione dei 30 anni dalla sua morte. Ma la ricerca si fermava a un nome, Giovanna Magro. Da qui in poi è iniziato il lavoro siciliano che ha permesso di tirar fuori, dalle carpette polverose del Comune di Siculiana, i certificati dei Senna e di Giovanna Magro. E da questa scoperta è già nato Astro, museo dedicato alle origini di Ayrton Senna a Siculiana: nei suoi primi nove mesi di vita ha già attirato cinquemila visitatori e l'attenzione internazionale. Alla realizzazione del museo hanno collaborato i Comuni di Modena e di Imola con i vertici dell'autodromo e, nella prima fase, la stessa famiglia Senna.

I nipoti di Ayrton, Bianca e Bruno, hanno promesso di venire a visitare presto il museo; hanno ricevuto un anno fa una copia dell'albero genealogico della loro famiglia, il documento che ha ispirato il romanzo, riprodotto nella seconda pagina del libro. L'autore, Giacinto Pipitone, è giornalista professionista e cronista parlamentare del Giornale di Sicilia. Appassionato di automobilismo da sempre, scrive di Formula 1, fa parte della commissione Cultura della Targa Florio ed è fra gli ideatori del Museo Astro di Siculiana (AG), dedicato alle origini italiane di Ayrton Senna. È anche pilota di kart e autore di programmi televisivi e radiofonici. «Il tempo dei Senna» è il suo primo romanzo.