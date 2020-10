Imola is back: ecco come sarà il Gran Premio dell'Emilia Romagna a 14 anni dall'ultima gara

Imola è tornata. Dopo quattordici anni di assenza dal Circus della Formula 1, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari è nuovamente nel calendario del Campionato Mondiale. L’evento viene celebrato nel poster ufficiale del Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna grazie all’artwork a firma Craq Design Studio, agenzia creativa e di comunicazione con sede a Bologna, che ha focalizzato la propria attenzione sul ritorno della Formula 1 nella Motor Valley, un territorio che porta dentro di sé passione, velocità, culto e cultura dei motori. L’artwork di Craq Design Studio trasmette un senso di velocità, la stessa che ha contraddistinto il ritorno di Imola nel mondiale, con il Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna in programma il 31 ottobre – 1 novembre.

Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia–Romagna): “Nasce il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e nasce a Imola, nel cuore della Motor Valley. Non ci poteva essere motivo di soddisfazione più grande per questa terra, che da sempre ama i motori e la velocità, terra di grandi campioni, straordinari marchi motoristici, professionalità e conoscenze che la rendono unica al mondo. Dopo 14 anni, la Formula Uno torna all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: un risultato che abbiamo fortemente voluto come Regione, insieme al territorio e agli enti locali, che premia il grande lavoro di squadra che è stato fatto da organizzatori e istituzioni per realizzare un evento importante, ma nel rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza. Questa terra ospitale e accogliente ha già dimostrato con i Mondiali di ciclismo, sempre a Imola, e i due gran premi di MotoGP a Misano di poter organizzare in sicurezza grandi eventi, con la Via Emilia sempre più protagonista sulla ribalta internazionale grazie allo sport, che diventa così veicolo di promozione, sviluppo e attrattività. Nell’anno più difficile non ci siamo arresi e abbiamo continuato a lavorare e a impegnarci come sappiamo fare qui. Ora la parola passa allo sport, ai piloti, alle squadre, agli staff tecnici. Benvenuti in Emilia-Romagna”.

Marco Panieri (Sindaco Città di Imola): “Fa piacere constatare che nell’immagine ufficiale del “Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna” c’è tutto ciò che siamo e che sogniamo. C’è lo sfrecciare delle vetture, con il carico di emozioni legate alla competizione sportiva. C’è quel “Imola is back”, che è qualcosa di più di un giusto slogan per un ritorno che ci rende orgogliosi e per il quale ringraziamo la Regione Emilia-Romagna: è il punto fermo da cui prendere il via per pensare ad una ripartenza che veda il nostro autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di nuovo grande protagonista negli scenari internazionali, all’altezza della sua storia. C’è quel saluto di benvenuto nella Motor Valley, che dice quanto Imola sia incastonata all’interno di questo itinerario dell’anima e dei rombi, prima ancora che geografico. Ci sono le nostre capacità produttive e organizzative, l’innata passione sportiva e la diffusa cultura dell’ospitalità. Per tutto questo, non vediamo l’ora che scatti il semaforo verde”.

Uberto Selvatico Estense (Presidente Formula Imola): “Imola is back: in questo slogan si racchiude tutta l’emozione per il ritorno della Formula 1 a Imola dopo quattordici anni. Una scarica di adrenalina che Craq Design Studio ha saputo interpretare perfettamente con l’immagine di tre vetture che danno un potente segnale di velocità e di competizione. Quello che mi preme sottolineare è che in questo poster ufficiale è presente lo spirito di questa impresa, che non è solo un successo di Imola ma di tutta la Regione Emilia-Romagna, unita nelle sue istituzioni per il raggiungimento di questo eccezionale risultato”.