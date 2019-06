A Imola un weekend di campionati tricolori a tutto sprint

IMOLA - Il week end tricolore di Imola si è diviso tra un sabato piovoso e la domenica tipica di…giugno durante la quale le varie categorie hanno potuto esprimere tutto il loro potenziale e il massimo spettacolo in pista.

Le due gare al top del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint hanno visto i successi della BMW del romano Stefano Comandini in coppia con lo svedese Erik Johansson e della Lamborghini di Vito Postiglione e l’olandese Jeroen Mul.

La vittoria di Comandini-Johansson in gara 1 è maturata nel corso dell’ultimo giro quando, all’uscita della safety car, il pilota di BMW Italia ha avuto la meglio sulla Ferrari di Hudspeth-Fuoco, portando la sua M6 GT3 sul gradino più alto del podio. Al terzo posto l’altra Ferrari di Veglia-Casè.

Nella GT Light sul gradino più alto del podio sono saliti Lippi-Sernagiotto (Ferrari 458 Italia-Ram Autoracing/Iron Lynx) davanti a Paolino-Jirik (Lamborghini Huracan-Iron Lynx), mentre nella GT4 Giuseppe Fascicolo e Francesco Guerra (BMW M4), dopo aver tagliato per primi il traguardo, a causa di una penalizzazione di 5 secondi sono stati retrocessi in seconda posizione alle spalle dei vincitori, Ghezzi-Camathias (Porsche Cayman-Autorlando).

Vito Postiglione e Jeroen Mul hanno vinto gara 2 caratterizzata da momenti di grande agonismo, salendo per la seconda volta quest’anno sul gradino più alto del podio, mentre al secondo e terzo posto le due Ferrari 488 di Fuoco-Hudspeth (AF Corse) e Di Amato-Vezzoni (RS Racing). Col la vittoria odierna, Postiglione e Mul si confermano al vertice della classifica assoluta a quota 60, davanti a Fuoco e Hudspeth (42), Comandini e Johansson (36) e Rovera e Agostini (35).

Nelle altre classi bissano il successo di gara-1 Lippi-Sernagiotto nella GT Light, mentre Fascicolo-Guerra si impongono nella GT4 balzando al vertice della classifica provvisoria.

Nel TCR Italia il protagonista assoluto è stato Salvatore Tavano. In gara 1, interrotta al decimo giro per le avverse condizioni meteo, il portacolori della Scuderia del Girasole by Cupra Racing ha avuto la meglio al termine della bagarre alimentata dalla pioggia caduta dopo i primi giri. Sul podio anche il compagno di squadra Matteo Greco e Marco Pellegrini sulla Hyundai i30 N di Target Competition. Il bis in gara 2 davanti a Bettera e Greco, vale a Tavano il primato nel campionato.

La doppia gara del Campionato Italiano Sport Prototipi, concentrata nella giornata di domenica dopo l’interruzione per il diluvio del sabato, ha registrato i primi posti di Federico Scionti, il pilota romano all’esordio nella categoria, e di Giacomo Pollini.

Anche la Topjet F2000 Italian Trophy non ha tradito le aspettative. Bernardo Pellegrini ha infatti fatto centro, conquistando il successo di Gara 1 al termine di un incandescente confronto con Antoine Bottiroli. Fuori dal podio Andrea Cola autore della pole, che si è però rifatto in gara 2 con il secondo posto alle spalle dello svizzero Sandro Zeller e il giro più veloce a oltre 174 km/h che è in assoluto il migliore delle due giornate.

Da segnalare infine la doppietta tutta rosa di Maria Luigia “Luli” Del Castello con la Corvette GT3 nella Supercars Series.