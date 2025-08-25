IMSA: Corvette rompe il digiuno vincendo al Virginia International Raceway

ALTON – Al Virginia International Raceway è arrivato il momento tanto atteso per Corvette, che dopo una lunga rincorsa ha finalmente centrato la prima vittoria stagionale nell’IMSA SportsCar Championship. Antonio Garcia e Alexander Sims hanno condotto la Z06 GT3 al successo al termine di una gara intensa, in cui la strategia e la capacità di gestione si sono rivelate decisive. Il risultato ha un peso doppio perché, oltre a salire sul gradino più alto del podio, la coppia della Corvette ha consolidata la leadership di campionato nei confronti della Ferrari 296 GT3 del DragonSpeed, seconda con Albert Costa e Giacomo Altoè.

L’appuntamento di Alton era riservato esclusivamente alle GT3, con le classi GTD Pro e GTD a occupare la scena in assenza delle GTP e delle LMP2. Fin dalle prime fasi, la corsa ha mostrato il suo volto tattico. Dopo un avvio brillante delle due BMW M4 GT3 del Paul Miller Racing, Garcia ha scelto di anticipare la prima sosta rientrando per il pit-stop prima dei rivali. Una mossa che si è rivelata vincente, perché quando Sims ha preso il volante ha trovato strada libera e un margine di circa otto secondi sugli avversari diretti.

La gara, tuttavia, non è stata priva di colpi di scena. Il primo momento cruciale è arrivato con la Full Course Yellow causata dalla BMW M4 GT3 di Max Hesse, fermata da un guasto tecnico e dal conseguente principio d’incendio. La neutralizzazione ha favorito chi, come Corvette, Ferrari e la Ford Mustang GT3 di Mike Rockenfeller, aveva già effettuato la sosta prima della chiusura della pit-lane. Ma appena un giro dopo la ripartenza un nuovo imprevisto ha cambiato nuovamente gli equilibri: la Lamborghini Huracán GT3 del Wayne Taylor Racing, con Danny Formal al volante, ha preso fuoco a bordo pista. Il pilota è riuscito a uscire illeso, ma la direzione gara ha dovuto intervenire con una seconda neutralizzazione.

Il restart, avvenuto quando mancavano meno di trenta minuti alla bandiera a scacchi, ha acceso la sfida finale. Costa ha dato spettacolo con una rimonta furiosa che lo ha portato a superare l’altra Corvette ufficiale di Tommy Milner e a portarsi alle spalle di Sims. Con una serie di giri veloci lo spagnolo ha ridotto progressivamente il distacco, ma il britannico della Corvette non ha tremato gestendo la pressione con grande lucidità. Alla fine la bandiera a scacchi ha sancito il trionfo della Z06 GT3 con un margine di appena un secondo sulla Ferrari del DragonSpeed. Milner, in equipaggio con Nicky Catsburg, ha completato il podio firmando una giornata memorabile per Corvette, davanti alla Mustang GT3 di Sebastien Priaulx e Rockenfeller. Da segnalare anche la rimonta della Porsche AO Racing di Laurin Heinrich e Klaus Bachler, risalita fino al quinto posto nonostante una penalità nelle prime battute.

La classe GTD ha visto il dominio del team Winward Racing. Russell Ward e Philip Ellis hanno portato la Mercedes AMG GT3 alla terza vittoria stagionale ipotecando, così, il titolo di classe. Anche in questo caso la strategia è stata decisiva, con Ellis che ha scelto di anticipare il pit-stop guadagnando la prima posizione ai danni della Lamborghini Huracán GT3 di Mario Farnbacher. Da quel momento la coppia della Mercedes ha gestito la corsa, pur dovendo tenere a bada la pressione costante della vettura del team Forte Racing.

Il finale, però, ha riservato un colpo di scena inatteso. All’ultimo giro Farnbacher è stato penalizzato, per una manovra scorretta, con un drive-through trasformato in penalità di tempo che ha retrocesso la Huracán fino al dodicesimo posto. A beneficiarne è stata la Ferrari 296 GT3 del Triarsi Competizione, con Onofrio Triarsi e Kenton Koch capaci di rimontare dopo un drive-through rimediato in seguito a un contatto nelle fasi iniziali. La loro tenacia è stata premiata con il secondo posto, davanti all’Aston Martin Vantage GT3 del team Heart of Racing guidata da Tom Gamble e Casper Stevenson.

Quarta si è piazzata la BMW M4 GT3 del Turner Motorsport con Patrick Gallagher e Robby Foley, mentre la top-5 di classe è stata chiusa dalla Ford Mustang GT3 del Gradient Racing affidata a Robert Megennis e Jenson Altzman. Non è andata come sperato per la Lexus RC F GT3, scattata dalla pole con Jack Hawksworth e Parker Thompson ma costretta a fare i conti con una penalità che l’ha relegata al nono posto finale.

Il campionato IMSA SportsCar Championship si appresta ora a vivere la volata finale della stagione. Già a partire dal prossimo appuntamento, sull’iconico tracciato di Indianapolis a fine settembre, torneranno a dare spettacolo sia le GTP che LMP2. Mentre l’ultima sfida, come da tradizione, vedrà i protagonisti dell’IMSA affrontare la Petit Le Mans sul circuito di Road Atlanta.

IMSA – Virginia International Raceway: Risultati Gara