IMSA, Ferrari pronta a conquistare la 24 Ore di Daytona 2025 con le sue 296 GT3

PER MARCA

Celebrata la 100esima vittoria della 296 GT3, per Ferrari è tempo di voltare pagina e fissare nuovi obiettivi. La prima, importante, sfida del 2025 sarà la 24 Ore di Daytona che andrà in scena il 25 e 26 gennaio. Oltre a inaugurare la stagione Endurance, la classica della Florida aprirà anche il campionato dell'IMSA SportsCar Championship. L’obiettivo dichiarato di Ferrari è quello di conquistare il successo sia nella classe GTD Pro che nella GTD. Per raggiungere tale scopo, la Casa del Cavallino Rampante ha mobilitato gran parte dei suoi piloti ufficiali che andranno a supportare i team clienti.

Nella classe GTD Pro Ferrari sarà rappresentata dalla squadra DragonSpeed che, visto il salto di categoria, sarà supportata dallo storico team Risi Competizione. Le due entità lavoreranno in stretta sinergia con la squadra di Giuseppe Risi che, potendo contare sulla sua vasta esperienza nelle corse GT con le vetture di Maranello, darà il suo supporto tecnico.

Al volante della Ferrari 296 GT3 numero 81, che avrà una nuova livrea giallo Modena con strisce blu e stelle bianche, correrà il già annunciato Albert Costa. Lo spagnolo verrà affiancato da un terzetto di piloti ufficiali del Cavallino Rampante. Già vincitore della 24 Ore di Daytona 2024 in GTD Pro proprio con il Risi Competizione, Davide Rigon tornerà a guidare la 296 GT3. Non mancheranno Thomas Neubauer e Miguel Molina, quest’ultimo trionfatore della 24 Ore di Le Mans 2024.

In classe GTD , il team Cetilar Racing , gestito da AF Corse, parteciperà per la quinta volta alla storica competizione americana con la Ferrari 296 GT3 numero 47. La formazione sarà composta da due esordienti assoluti, Nicola Lacorte (17 anni, atteso al debutto in FIA Formula 3 con il team DAMS nel 2025) e il figlio d’arte Lorenzo Patrese. Questi saranno affiancati dai veterani Roberto Lacorte e l’ufficiale Ferrari Antonio Fuoco, quest'ultimo vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024. Questa edizione segnerà la prima occasione in cui Roberto e Nicola Lacorte, padre e figlio, correranno insieme sulla stessa vettura.

Roberto Lacorte ha accolto con entusiasmo la notizia: «Per me questo è un momento molto importante della mia vita. Dividere la macchina con mio figlio è un altro sogno che riesco a realizzare. Assieme a Ferrari e AF Corse abbiamo valutato bene l'opportunità di presentarci al via con questa formazione. Sia Nicola che Lorenzo hanno potuto svolgere due giorni di test a Barcellona, dove hanno dimostrato grande velocità e maturità. Ritengo che siano entrambi pronti per affrontare questa gara iconica che è la 24h di Daytona».

Dopo il secondo posto ottenuto lo scorso anno, anche il team AF Corse sarà protagonista con la Ferrari 296 GT3 numero 21 nella classe GTD della 24 Ore di Daytona 2025. La vettura di Maranello sarà affidata a una squadra di altissimo livello capitanata dal neo campione del GT World Challenge Europe Endurance Cup Alessandro Pier Guidi. Ad affiancare il piemontese ci sarà il pilota ufficiale AF Corse Simon Mann, oltre a Lilou Wadoux. La ventitreenne francese, che quest’anno si è distinta con la Ferrari nel Super GT, in Florida troverà anche il suo compagno di squadra nel campionato giapponese Kei Cozzolino.

Più determinato che mai, Pier Guidi non vede l’ora di tornare a indossare casco e tuta: «Nel 2017 ho corso alla 24 ore di Daytona con Peter Mann, ma dopo essere partiti dalla pole position la gara purtroppo non è finita come volevamo. Adesso avremo una sorta di seconda opportunità di ottenere un bel risultato, anche se anziché Peter ci sarà al mio fianco suo figlio Simon».