IMSA, Gianmaria Bruni al via dell’intera stagione con la Porsche 963 LMDh del JDC-Miller

SAVAGE – Anche nel 2025, Gianmaria Bruni continuerà ad essere protagonista del campionato IMSA WeatherTech SportsCar Championship al volante di una Porsche 963 LMDh. Pur non ricoprendo più il ruolo di pilota ufficiale, il romano rimane strettamente legato alla Casa di Stoccarda. Bruni parteciperà infatti all'intero campionato Endurance nordamericano con il team JDC-Miller MotorSports, condividendo l'abitacolo con Tijmen van der Helm, quest’ultimo al suo terzo anno con la squadra del Minnesota.

Dopo aver gareggiato nel 2024 con la Porsche del Proton Competition nella classe GTP della serie IMSA, Bruni ha già avuto modo di familiarizzare con la 963 LMDh del team JDC-Miller. Durante i test di Daytona, tenutisi lo scorso novembre, il quarantatreenne romano ha infatti siglato l'ottavo miglior tempo assoluto confermando le sue doti velocistiche.

Bruni prenderà il posto di Richard Westbrook, che ha concluso la sua carriera agonistica al termine della Petit Le Mans 2024. Con una lunga esperienza nelle gare endurance e una profonda conoscenza della Porsche 963 LMDh, il pilota romano rappresenta un valore aggiunto per la squadra. Nel suo palmarès spiccano un titolo nella Le Mans Series (2011) e due nel FIA World Endurance Championship (2013 e 2014), entrambi conquistati come pilota ufficiale Ferrari nella categoria GT.

Tra i suoi successi più prestigiosi figurano anche quattro vittorie di classe GT alla 24 Ore di Le Mans, l'ultima ottenuta nel 2022 con Porsche. Sempre nello stesso anno, Bruni ha trionfato nella categoria LMGTE della European Le Mans Series con i colori del Proton Competition. La collaborazione con il team tedesco è proseguita nel 2023, dapprima con la vittoria di classe LMP2 alla 24 Ore di Daytona, e poi con il debutto della Porsche 963 LMDh in IMSA e la partecipazione alle ultime tre gare del FIA WEC.

La nuova avventura in IMSA con JDC-Miller inizierà ufficialmente con la 24 Ore di Daytona, in programma il prossimo 25 e 26 gennaio. Per l'occasione, Bruni e van der Helm saranno affiancati dal campione del mondo di Formula E Pascal Wehrlein, già presente nei test di novembre, e dal giovane Bryce Aron, protagonista nel 2024 nell'Indy NXT con il team Andretti.

Bruni ha espresso tutto il suo entusiasmo in vista della nuova stagione: «Sono molto felice di unirmi al team JDC-Miller MotorSports per la stagione 2025 dell'IMSA WeatherTech Championship. Ho trascorso alcuni giorni con il team ai test di Daytona a novembre e non vedo l'ora di lavorare con loro per tutto il campionato. Sono molto motivato e mi aspetto di vedere grandi risultati. Non vedo l'ora di lavorare con i miei nuovi compagni di squadra a Daytona e per tutta la stagione».

A fargli eco anche John Church, presidente del JDC-Miller: «Siamo incredibilmente entusiasti di dare il benvenuto a Bruni nella famiglia JDC-Miller. Il suo impressionante curriculum e la sua profonda conoscenza delle corse automobilistiche Endurance parlano da sole. Crediamo che la sua esperienza e abilità saranno determinanti per avere successo nell'IMSA. Lui e Tijmen sono la coppia di piloti di livello mondiale di cui abbiamo bisogno per puntare al successo del campionato».