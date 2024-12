IMSA, Lamborghini conferma la sua presenza con la SC63 LMDh e annuncia la formazione dei piloti

Lamborghini conferma la sua presenza nell'IMSA SportsCar Championship con la SC63 LMDh. Come nella stagione d'esordio, la casa del Toro schiererà una sola vettura nella classe GTP per la Michelin Endurance Cup, campionato che include cinque gare e prenderà il via con la prestigiosa 24 Ore di Daytona del prossimo fine gennaio. Lamborghini ha, inoltre, annunciato i piloti che guideranno la SC63 LMDh, ma per scoprire la formazione per ogni singolo appuntamento bisognerà ancora attendere.

Al termine della stagione del debutto, il prototipo Lamborghini ha mostrato segnali incoraggianti. Già all’esordio in IMSA, avvenuto nella 12 Ore di Sebring, Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean sono riusciti a centrare la zona punti ottenendo un promettente settimo posto assoluto. Il terzetto si è poi ripetuto a Indianapolis, firmando l’ottavo posto, concludendo la stagione in undicesima posizione assoluta. Questi risultati hanno confermato il potenziale del progetto SC63 LMDh permettendo, così, a Lamborghini di proseguire il suo impegno nella serie americana IMSA.

A seguito della chiusura del programma nel FIA WEC, il trio composto da Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara e Daniil Kvyat sarà impegnato nel campionato nordamericano. L'unico pilota confermato nella squadra IMSA per il 2024 è Grosjean. Se questo quartetto prenderà il via alla 24 Ore di Daytona, il resto della stagione vedrà i piloti alternarsi al volante della Lamborghini in base ai vari impegni. A tal proposito bisognerà tenere conto delle varie concomitanze che ci saranno nel corso dell’anno. Ad esempio, nel fine settimana del 22 giugno, Grosjean sarà impegnato a Road Atlanta per l’IndyCar e Mortara nell’E-Prix di Jakarta della Formula E.

Un altro dubbio da sciogliere riguarda la squadra che gestirà in pista la SC63 LMDh. Sebbene il team Iron Lynx abbia preso parte ai test di Daytona a metà novembre, dove Grosjean ha segnato il miglior tempo della sessione al volante della Lamborghini, il team di Cesena ha reso noto che schiererà due Mercedes AMG GT3 nel Mondiale Endurance. Durante questa pausa invernale, Lamborghini ha quindi valutato i candidati per gestire la SC63 in classe GTP e, secondo indiscrezioni, Riley Motorsport potrebbe essere la scelta più quotata, tuttavia manca ancora l'ufficialità.

Oltre alla SC63 LMDh, Lamborghini sarà presente nell'IMSA SportsCar Championship con ben tre Huracán GT3 Evo2. In GTD Pro, il team Pfaff Motorsports rappresenterà la Casa del Toro per tutta la stagione. Alla guida si alterneranno Andrea Caldarelli, Marco Mapelli e Jordan Pepper, con l'aggiunta di James Hinchcliffe, ex pilota IndyCar, per la 24 Ore di Daytona e le gare di durata.

Per quanto riguarda la classe GTD, saranno due le Huracán GT3 impegnate nel campionato nordamericano. La vettura del Wayne Taylor Racing sarà guidata da Graham Doyle, Trent Hindman, Danny Formal e Kyle Marcelli, mentre quella del Forte Racing vedrà alternarsi Mario Farnbacher, Misha Goikhberg e Parker Kligerman, con un quarto pilota ancora da annunciare.