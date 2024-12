IMSA, Pascal Wehrlein debutta nella 24 Ore di Daytona con la Porsche 963 LMDh del JDC-Miller

Il campione in carica della Formula E Pascal Wehrlein farà il suo ingresso nel mondo dell’Endurance partecipando alla 24 Ore di Daytona, gara inaugurale dell’IMSA SportsCar Championship. Il tedesco affronterà la gara della Florida al volante della Porsche 963 LMDh gestita dal team JDC-Miller MotorSports. Wehrlein dividerà il volante del prototipo di Zuffenhausen con Tijmen van der Helm e Bryce Aron.

Dopo aver vinto il titolo DTM nel 2015, al volante della Mercedes C-Coupé Class 1 del team HWA, il tedesco ha poi affrontato due stagioni in Formula 1, con Manor e Sauber, senza lasciare il segno. Wehrlein ha quindi ricostruito la sua carriera in Formula E dapprima con Mahindra, dal 2018 al 2020, e poi con Porsche. Proprio con il costruttore tedesco, Wehrlein nella passata stagione si è laureato campione del mondo.

Il trentenne, originario delle Isole Mauritius, non ha però mai fatto mistero di voler provare anche le competizioni Endurance. Infatti, già nell’ottobre del 2022, Wehrlein aveva provato la Porsche 963 LMDh a Sebring in una sessione pre-omologazione del prototipo tedesco. Il test non ha però avuto un seguito, fino allo scorso novembre quando il tedesco ha preso parte ai test collettivi di Daytona proprio al volante della Porsche del JDC-Miller MotorSports.

Visti i positivi risconti ottenuti sul circuito della Florida, la squadra americana ha deciso di offrire a Wehrlein l’occasione di cimentarsi nella 24 Ore di Daytona. Ancora convalescente, a seguito del violento ribaltamento subito nell’E-Prix di San Paolo del Brasile, il tedesco sarà chiamato a un pronto recupero in vista di un gennaio intenso. Dopo l’E-Prix di Città del Messico, previsto il prossimo 11 gennaio, Wehrlein affronterà i Roar before the Rolex 24, il 17 e 18 gennaio, in preparazione della 24 Ore di Daytona che andrà in scena il 25-26 gennaio.

Wehrlein si è mostrato entusiasta per questa nuova avventura: « Ho sempre voluto guidare i prototipi, è uno dei miei obiettivi come pilota. Ora ho l'opportunità di dimostrare il mio valore anche lì e ne sono molto felice. I test con JDC-Miller MotorSports a metà novembre sono andati bene. La Porsche 963 LMDh mi ha ricordato le auto del DTM dei miei tempi: mi sono sentito a mio agio. Attualmente mi sto riprendendo dall'incidente di San Paolo. Ma voglio tornare a pieno regime a gennaio».

Porsche sarà il costruttore più presente in classe GTP sul circuito della Florida con ben quattro 963 LMDh. La squadra ufficiale Penske Motorpsort ha già reso noto i suoi due equipaggi. Sulla Porsche numero 6 si alterneranno Matt Campbell, Mathieu Jaminet e Kevin Estre, mentre sulla numero 7 ci sarà il terzetto composto da Felipe Nasr, Nick Tandy e Laurens Vanthoor. In attesa di scoprire il terzo pilota, il Proton Competition ha già annunciato l’esperto pilota romano Gianmaria Bruni e Neel Jani.