IMSA: svelato il calendario del 2026, Road America prende il posto di Indianapolis nella serie Endurance

Anche se l’attuale stagione è appena iniziata, con le sole 24 Ore di Daytona e 12 Ore di Sebring andate in archivio, l’IMSA Sportscar Championship ha già ufficializzato il calendario della stagione 2026. Così come già visto quest’anno, si è cercato di mantenere una stabilità confermando le undici gare senza creare grandi variazioni. Anche questa volta, gli organizzatori hanno scelto di annunciare in largo anticipo il programma, con l’intento di evitare sovrapposizioni con altre categorie Endurance. Tra le novità più significative, Road America sarà teatro di una gara sulla distanza di sei ore, entrando così nella Michelin Endurance Cup al posto di Indianapolis.

Come da tradizione, la stagione 2026 prenderà il via con i test dei Roar Before the 24 a metà gennaio, seguiti dalla 64ª edizione della 24 Ore di Daytona, in programma il 24 e 25 gennaio. Dopo una pausa di circa un mese, come consuetudine, i motori torneranno a rombare con la 12 Ore di Sebring, prevista per il 21 marzo sul celebre circuito della Florida.

Il format del campionato IMSA ricalcherà quello delle edizioni precedenti. Nella Michelin Endurance Cup saranno in pista contemporaneamente tutte le classi, ovvero GTP, LMP2, GTD Pro e GTD, mentre per le gare più corte si assisterà a un’alternanza delle categorie in base ai circuiti. L’IMSA Sprint Cup avrà quindi inizio con la tappa di Long Beach il 18 aprile, per poi proseguire a Laguna Seca il 3 maggio e successivamente a Detroit il 30 maggio.

Dopo la consueta pausa per la 24 Ore di Le Mans, il campionato IMSA riprenderà il 28 giugno con la 6 Ore di Watkins Glen, una scelta che potrebbe però entrare in conflitto con la 24 Ore di Spa-Francorchamps. Il 12 luglio sarà il turno della gara canadese al Canadian Tire Motorsport Park, valida per la Sprint Cup, mentre il 2 agosto tornerà protagonista la Endurance Cup con la 6 Ore di Road America.

Conclusa la pausa estiva, il 23 agosto sarà la volta del Virginia International Raceway, con una competizione dedicata esclusivamente alle vetture GTD Pro e GTD, della durata di 2 ore e 40 minuti. A Indianapolis si terrà l’ultima gara della Sprint Cup il 20 settembre, mentre la stagione 2026 dell’IMSA si concluderà il 3 ottobre con la 28ª edizione della Petit Le Mans sul circuito di Road Atlanta.

John Doonan, Presidente dell’IMSA, ha dichiarato: «La collaborazione tra l'IMSA e i nostri amici promotori ed eventi ci ha permesso di svelare il nostro calendario 2026 così presto per la seconda stagione consecutiva. Questo spirito collettivo aiuterà il nostro paddock e i nostri fan a prepararsi per la prossima stagione, anche se la maggior parte del 2025 deve ancora essere disputata».