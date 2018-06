In Canada Verstappen fa il bis nelle seconde libere, Raikkonen secondo davanti a Ricciardo

MONTREAL - Red Bull velocissime in assetto da qualifica, soprattutto con Max Verstappen, autore del miglior tempo sia al mattino che nel pomeriggio. Mercedes apparentemente favorite nel passo gara, con Lewis Hamilton più costante del compagno di scuderia Valtteri Bottas. Ferrari ancora alla ricerca della combinazione giusta per dire la sua domenica. Le prime due sessioni di libere del Gp del Canada - al netto di variabili come carichi aerodinamici e di benzina - hanno dato queste indicazioni.

Sole e vento hanno accompagnato il lavoro della mattina sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. Al termine dell’ora e mezza, con il tempo di 1’13"302 Verstappen è stato il più veloce, precedendo la Mercedes di Hamilton di 88 millesimi e di 216 il compagno di scuderia Daniel Ricciardo. Quarto tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel (+0.272) che si è migliorato nel finale nonostante un contatto con le barriere. Bottas è stato quinto, Kimi Raikkonen sesto, tutti racchiusi in meno di mezzo secondo.

Le due Ferrari Sf71H sono scese in pista con diverse novità, sia aerodinamiche per la pista a basso carico, sia meccaniche con diverse componenti delle Power Unit. I tempi di entrambi i piloti sono arrivati con pneumatici hypersoft. Mercedes, invece, ha utilizzato supersoft e ultrasoft. Bene la McLaren di Fernando Alonso, che domenica correrà il Gp n.300 della carriera, con lo spagnolo autore del settimo tempo. Dopo la pausa Red Bull è stata ancora la più veloce, sempre con Verstappen (1’12»198). Ha preceduto la Ferrari di Raikkonen (1’12"328), l’altra Red Bull di Daniel Ricciardo (1’12"603), la Mercedes di Hamilton (1’12"777) e la Ferrari di Vettel (a 787 millesimi). Sesto tempo per Bottas (Mercedes, +0.863). Ricciardo, attardato al box da un problema elettrico, ha ottenuto il suo tempo solo nei minuti finali della sessione. Anche Vettel è sceso in pista con forte ritardo.