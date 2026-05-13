In Catalogna sempre sfida in casa Aprilia. Ducati conferma, Marquez non sarà sostituito. Bagnaia: «Contento di tornare subito in pista»

La tappa di Le Mans ha ridotto ad appena un punto il distacco tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin. E così la gara in Catalogna del fine settimana assume ancora più interesse per la sfida tra i piloti ufficiali Aprilia che sta infiammando la prima parte del mondiale MotoGP. Sono loro a dettare il ritmo, con Fabio Di Giannantonio - terzo - staccato già di 44 punti, seguito da Pedro Acosta (KTM) a -45. Nonostante l'ottimo avvio del romano del team VR46, fin qui la Ducati non é stata dominante come nelle ultime stagioni. Al Montmelò dovrà inoltre fare a meno di Marc Marquez (che non sarà sostituito), convalescente dopo la doppia operazione a piede e spalla destra, conseguenza del violento high-side di cui è stato vittima durante la sprint a Le Mans. In pista per la Rossa ufficiale ci sarà Pecco Bagnaia. Il torinese é in cerca di riscatto dopo la caduta nel GP di Francia, amaro epilogo di un fine settimana che, fino a quel momento, lo aveva visto tra i protagonisti con il secondo posto nella gara del sabato e la pole position.

«Per come è finito il weekend in Francia, sono contento di tornare subito in pista - ha detto Bagnaia -. Barcellona è un tipo di tracciato che ha sempre esaltato le caratteristiche della Desmosedici GP. Di Le Mans prendo tutto il positivo possibile: siamo stati veloci da subito, sempre a contatto con i più forti, con l'aggiunta della pole. In gara poi, per quanto possibile, abbiamo tenuto il passo dei migliori, nelle posizioni del podio. Ripartiamo da qui, continuiamo a lavorare nel weekend e sfruttiamo al meglio il test del lunedì". «E' una pista molto bella e mi è sempre piaciuto correrci - le parole di Di Giannantonio -. E' molto diversa da Le Mans, passiamo da un ottimo grip a un tracciato con veramente poco grip. Cercheremo di giocare le nostre carte e di sfruttare questo cambiamento di condizione, che per noi non è favorevole a priori, ma proveremo a renderlo tale. Abbiamo tante cose da provare».

Martin, reduce dalla bella vittoria in rimonta a Le Mans, ci tiene a proseguire bene per invertire la tendenza che ha visto Aprilia faticare sul tracciato catalano nella passata edizione. «Sono davvero contento di come stanno andando le cose. Barcellona è una pista impegnativa e, soprattutto lo scorso anno, è stata molto difficile per noi - ha ricordato il madrileno -. L'obiettivo sarà quindi lavorare per capire quali cambiamenti apportare, così da essere il più competitivi possibile».