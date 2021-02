WRC, in Finlandia il Rally Artico che vale come seconda prova del mondiale. Ritorna Lorenzo Bertelli con la Ford Fiesta

ROVANIEMI – La stagione del rally iridato riparte dalla Finlandia dove nel fine settimana si disputa la seconda prova del World Rally Chiampionship (Wrc) 2021, la sola che si corre esclusivamente sulla neve. Sono in programma 10 cronometrate per un totale di poco più di 250 chilometri: si parte venerdì con due stage (62 km) e si finisce domenica con gli ultimi due (45). A causa della pandemia, lo scorso anno la prova finnica (estiva) era stata cancellata. Il rally paragonabile, quello di Svezia (annullato in questo campionato per via del virus: quasi uno smacco a chi ha sempre pensato al modello “svedese” per la gestione del Covid-19), l'ultimo disputato prima della lunga pausa, era stato vinto da Elfyn Evans, al suo primo successo con la Toyota Yaris.

I fari sono puntati questa volta soprattutto sul giovane Kalle Rovanperä, il campione di casa, anch'egli sotto contratto con il team nipponico, esattamente come il campione del mondo uscente nonché vincitore della gara inaugurale del Wrc 2021, cioè Sébastien Ogier, uno che sa vincere su qualsiasi fondo. La quarta Yaris della squadra nipponica è sempre affidata a Katsuta Takamoto, sesto nel Rallye di Monte Carlo.

La Hyundai è in gara con addirittura cinque i20 coupé. I più attesi sono naturalmente Thierry Neuville, affiancato dal nuovo navigatore Martijn Wydaeghe (terzi un mese fa), e Ott Tänak, l'estone che si era aggiudicato il titolo mondiale nel 2019. Tenuto a riposo lo spagnolo Dani Sordo, il team principal Andrea Adamo ha puntato su Craig Breen. Seppur con le insegne della 2C Competition, le altre due vetture coreane in gara sono affidate al francese Pierre-Louis Loubet ed al 20enne Oliver Solberg, ultimo discendente di una dinastia scandinava di piloti.

Grandi novità in casa M-Sport, che in Finlandia parte eccezionalmente con quattro Ford Fiesta. A parte quelle con al volante i confermati Teemu Suninen e Gus Greensmith, ci sono quelle pilotate dal 46enne Janne Tuohino e, soprattutto, dell'italiano Lorenzo Bertelli. L'aretino figlio di Miuccia Prada torna nel Wrc a due anni di distanza dalla sua ultima apparizione (Rally del Cile del 2019): il 32enne sarà navigato da Simone Scattolin. Il primo stage parte alle 14.08 italiane di venerdì.