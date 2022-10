In Malesia la pioggia frena Bagnaia, per ora fuori da top 10. Ducatista rincorre Quartararo: «Meteo? errore nostro»

SEPANG - La pioggia e l’incertezza dominano nelle prove libere della MotoGp in Malesia. Sul circuito di Sepang il meteo stravolge orari ed equilibri, con il leader del Mondiale Francesco Bagnaia fuori per un soffio dalla top ten della classifica combinata tra prime e seconde libere dove svetta un super Brad Binder su Ktm. Pur avendo messo a segno il secondo miglior tempo al pomeriggio, il pilota torinese della Ducati, che domenica può laurearsi già campione del mondo, dovrà passare dalla prima manche delle qualifiche per ambire ai migliori posti sulla griglia di partenza. Per il ducatista c’è ancora la possibilità di rifarsi nelle terze libere domani, ma la pioggia prevista potrebbe rendere impossibile il suo tentativo. È andata meglio, invece, al rivale diretto di Pecco per il titolo, ovvero Fabio Quartararo, già qualificato grazie al suo settimo tempo complessivo. Complice la pista che andava asciugandosi dopo la pioggia caduta prima dell’avvio della sessione, la seconda sessione della top class non cambia così gli assetti rispetto alla sessione del mattino nell’ottica dell’accesso alle qualifiche che contano dove i big della MotoGp daranno l’assalto alla pole position.

Dentro con il settimo tempo della mattinata Quartararo (Yamaha), fuori per appena tre millesimi Bagnaia (Ducati Team), undicesimo ed escluso dalla top ten insieme al terzo incomodo nella corsa al titolo, Aleix Espargaro (Aprilia), solo ventesimo. Questo il verdetto per quanto riguarda i primi tre piloti della classifica iridata, dove l’italiano ha 14 punti di vantaggio sul francese e 27 sullo spagnolo. Al comando, nella combinata che unisce le due libere del venerdì, c’è Binder (Red Bull KTM Factory Racing), autore nella prima sessione di un 1:59.479 che l’ha messo davanti ad Alex Rins (Team Suzuki Ectsar), Marc Marquez (Repsol Honda Team) ed Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP), quarto. E, in partciolare, nella sessione pomeridiana che ha visto i protagonisti della premier class inizialmente equipaggiati con le gomme da pioggia e poi con quelle lisce da asciutto solo nel finale su un tracciato in condizioni miste, primo crono per Cal Crutchlow (WithU Yamaha) davanti a Bagnaia e Alex Marquez (Lcr Honda). Per i piloti fuori dalle prime dieci posizioni nella combinata, compreso Bagnaia, l’ultima occasione per inserirsi nelle qualifiche che decidono la top 10 sarà rappresentata dalle terze libere di sabato mattina che potrebbero essere, però, sconvolte dal meteo.

«Non essere nei 10 di giornata è stato un errore nostro, non è dipeso dal meteo - è l’ammissione di Bagnaia al termine della seconda sessione di prove libere - Ho faticato sul bagnato in avvio - aggiunge il pilota torinese - non abbiamo fatto il time attack con la gomma nuova nel finale della prima sessione e poi ho perso dei decimi per un errore alla curva 9. In avvio sul bagnato non ho avuto il feeling - prosegue il leader del campionato con 14 punti di vantaggio sul rivale più diretto Quartararo - che mi aspettavo e dobbiamo capirne il perché, ma stiamo lavorando bene e ci arriveremo».