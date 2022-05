In Spagna fa festa la Ducati, a Jerez trionfa Bagnaia davanti alla Yamaha di Quartararo, completa il podio l’Aprilia di Espargarò

JEREZ - Successo di Francesco Bagnaia al gp di Spagna. Sulla pista di Jerez il pilota della Ducati, dopo aver conquistato la pole e fatto il record del circuito, vince la prova, sesto appuntamento del mondiale motogp, dominando la gara dall’inizio alla fine. Bagnaia, al primo successo stagionale, è riuscito a resistere agli attacchi di Quartararo, che chiude secondo ma resta in testa alla classifica iridata). Completa il podio l’Aprilia di Aleix Espargarò. Ottavo posto per Bastianini. «Pecco Bagnaia ha fatto una gara incredibile. È una vittoria che ha tanti significati. Un peccato per la gara in Portogallo e onestamente anche in Argentina aveva fatto bene. L’importante è vederlo in forma e lottare. Questo è il reale potenziale della moto e del pilota».

Lo ha detto Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse a Sky dopo il successo di Bagnaia nel Gp di Spagna. Il giapponese Ai Ogura ha vinto il gp di Spagna nella Moto2 e conquista il primo successo in carriera. Il giapponese dimezza lo svantaggio in classifica mondiale da Celestino Vietti, sesto oggi a Jerez, ma sempre leader. Secondo posto per Aron Canet, una settimana dopo l’incidente di Portimao che gli aveva causato la frattura alla mano sinistra, operata a Barcellona. Completa il podio Tony Arbolino, terzo anche nella classifica mondiale. Izan Guevara fa lo show all’ultima curva di Jerez e vince il gp di Spagna, in Moto3. Podio tutto di casa con l’iberico che ha preceduto i connazionali Sergio Garcia e Jaume Masia. In ombra i piloti italiani, il migliore è Matteo Bertelle (undicesimo).