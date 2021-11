In Toscana sboccia Battistolli, sulla Skoda Fabia è sua la vittoria al 12° Liburna Terra. Andrucci si agguidica il titolo italiano

VOLTERRA - Il 12° Liburna Terra, gara conclusiva del Campionato Italiano Rally Terra e del Campionato Italiano Rally Sparco, ha finalmente registrato la vittoria di un giovane in una stagione al termine della quale tutti i titoli – l’assoluto SPARCO, il CIRAS, il CIRT e la stessa finale Rally Italia – sono stati conquistati da piloti over 30 se non over 40.

Alberto Battistolli, primo a Volterra, è figlio d’arte, il papà “Lucky” gareggia tuttora con gran successo nei rally storici, e sta seguendo un programma di crescita molto oculato. Così, il ventiquattrenne vicentino, ottimamente guidato dal genitore, ha dapprima esordito con un 131 Abarth nelle storiche passando poi al volante di una 037. Dal 2020, dopo essere già salito nel finale della stagione precedente su una moderna Škoda ha badato a fare esperienza, quella ora gli ha permesso di centrare il primo assoluto della sua carriera.

Seconda delle due gare su terra previste dal Campionato italiano Rallies, - San Marino la precedente – assegnava il titolo dei “terraioli, ultimo campionato rimasto ancora aperto, in ballo con un duello tra il leader della classifica terra e i suoi “challenger”, vale a dire Paolo Andreucci e Bruno Bulachia. Il favorito numero uno per la vittoria nel CIRT è finito fuori strada già nella seconda prova della gara toscana. Un unico errore, in una stagione fino a qui impeccabile, che però ha pesantemente punito il pilota veronese.

Andreucci, in gara con la Skoda Fabia R5 Evo preparata da H-Sport e gommata MRF Tyres, ha confezionato una prestazione impeccabile che gli permette di cucirsi addosso un altro scudetto tricolore dopo gli undici titoli italiani. Andreucci ha chiuso il rally al secondo posto, conquistando i punti necessari al sorpasso su Umberto Scandola che prima della gara guidava con 17.5 punti di vantaggio.Andreucci ha chiuso con 75.5 punti validi, assicurandosi il titolo per mezzo punto. Un successo avvalorato anche dalla vittoria conquistata al Rallye Italia Sardegna CIRT e dai podi del Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina oltre che del Rally dei Nuraghi e del Vermentino.

Classifica assoluta Liburna Terra Liburna finale

1° Battistolli-Scattolin (Skoda Fabia R5) in 42'26.9; 2. Andreucci-Briani (Skoda Fabia R5) +9.6; 3; 3.Wilkinson Bulacia-Der Ohannesian (Skoda Fabia Evo) + 23.4; 4. Campedelli-Rappa (Skoda Fabia R5) + 1'12.4; 5. Crugnola-Ometto (Hyundai I20 R5) +1’17.1; 6. Signor-Bernardi (VW Polo R5)+1’40.2; 7.Dati-Ciucci (Skoda Fabia R5)+ 1'58.3; 8. Trevisani-Marchesini (Skoda Fabia R5) +2’00.4; 9. Dettori-Pisano (Skoda Fabia R5) +2’35.8; 10. Sandrin-Menegon (Skoda Fabia R5)+3’09.4

La classifica finale del Campionato italiano Rally SPARCO

1° Basso-Granai (Škoda Fabia R5) 111 pt; 2° Crugnola-Ometto (Hyundai i20 R5/Rally2) 81; 3° Andolfi-Savoia (Škoda Fabia Evo R5) 75,50; 4° Albertini/Fappani (Škoda Fabia R5) 66; 5° Breen (Hyundai i20 R5) 50.

La classifica del Campionato Italiano Rally Terra 2021

1° Andreucci (Škoda Fabia Evo R5) 75,5; 2° Scandola (Hyundai i20 R5) 75 pt; 3° Campedelli-Rappa (VW Polo R5) 50; 4° Bulacia (Škoda Fabia Evo R5) 45; 4° Oldrati-De Guio (Škoda Fabia R5) 32.