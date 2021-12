Incidente choc a Jeddah, Fittipaldi tampona Pourchaire al via: entrambi i piloti estratti coscienti dalle monoposto

​Incidente choc a Jeddah, in F2: Fittipaldi ha tamponato Pourchaire al via: entrambi i piloti estratti coscienti dalle monoposto. Lunghi momenti di paura a Jeddah, dove la gara domenicale di Formula 2 è stata interrotta per un terribile incidente. Al via la macchina del francese Theo Pourchaire (ART) si pianta: in molti lo schivano ma non la vettura di Enzo Fittipaldi (Charouz RS). L'impatto è molto forte ma per fortuna entrambi i piloti sono stati estratti coscienti dalle vetture, subito sottoposti agli accertamenti del caso e poi trasportati in ospedale con l'elisoccorso.

Fittipaldi ferito alle gambe

Il brasiliano Fittipaldi avrebbe riportato ferite agli arti inferiori, ma sembra si muova senza problemi. In generale, le condizioni dei due non desterebbero preoccupazioni. Gara interrotta, ma dopo una lunga attesa la prova è ripresa, salvo poi essere definitivamente sospesa per un altro incidente.