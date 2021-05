Incidente Mugello Moto3, Jason Dupasquier cade e viene travolto da un'altra moto: operato al cervello, è grave

Il pilota della Moto3 Jason Dupasquier è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Careggi di Firenze. Il giovane pilota svizzero, 19 anni, è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente multiplo durante le qualifiche della Moto3 al Mugello dove domani si corre il Gp d'Italia. Insieme a lui sono caduti anche Ayumu Sasaki e Jeremy Alcoba, ma non hanno riportato conseguenze.

Dupasquier è stato colpito sul casco da Sasaki che sopraggiungeva alle sue spalle ed rimasto a terra sull'asfalto prima di esser trasportato in elicottero presso l'ospedale Careggi di Firenze.

Dopo il grave incidente a ricostruire l'accaduto Jeremy Alcoba, uno dei piloti coinvolti nell'incidente. Lo spagnolo ha spiegato la dinamica dell'impatto: Dupasquier sarebbe caduto in uscita dall'Arrabbiata 2, rimanendo al centro della pista, ed è poi stato colpito alle gambe dalla moto di Sasaki.

«Dupasquier sta andando in sala operatoria per intervento neurochirugico, la squadra dei medici ha la situazione sotto controllo. Forza ragazzo, hai 19 anni!», ha twittato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

