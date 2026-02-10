Kimi Antonelli, incidente stradale a San Marino tra sabato e domenica, illeso il pilota Mercedes

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a San Marino per Kimi Antonelli, uscito illeso. Il giovane pilota Mercedes di F1, a quanto appreso, era a bordo di una Mercedes, insieme ad altre persone. Per cause ancora da chiarire la vettura si è schiantata lungo la Superstrada della Repubblica del Titano finendo contro un muro di contenimento. L'episodio si è verificato in piena notte nel Castello di Serravalle, nei pressi dell'incrocio con via Ranco. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Nonostante i danni al mezzo, gli occupanti sono usciti illesi. Dei rilievi si è occupata la Polizia civile di San Marino.