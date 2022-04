Indiscrezioni per la 9° stagione alla vigilia dell'EPrix di Roma, DS lascia Techeetah e sceglie Dragon, motori Nissan per la McLaren

ROMA – A pochi giorni dai due EPrix di Roma, una indiscrezione che arriva dal Regno Unito pubblicata da “The Race” scuote la Formula E: dalla prossima stagione DS cesserebbe la collaborazione con i cinesi di Techeetah per cominciare quella con gli americani della Dragon. La ragione sarebbe da ricercare nella situazione finanziaria della scuderia del Regno di Mezzo. Il costruttore transalpino e la squadra cinese cooperano con successo dal 2018: due titoli individuali, uno vinto da Jean-Eric Vergne e uno da Antonio Felix Da Costa (circa il quale si è ipotizzato di un futuro in Porsche), e due a squadre ai quali si è aggiunto il terzo posto dello scorso anno. Per DS si tratterebbe del terzo “avvicendamento” perché aveva esordito con la Virgin.

Lo sviluppo delle monoposto Gen3 verrebbe pertanto portato avanti da DS, che fornirà il powertrain, e dalla Dragon (nemmeno un punto dopo le prime tre gare di quest'anno), guidata da Jay Penske, impegnato nella Formula E fin dalla seconda stagione (2016/2017), quando aveva esordito con la Faraday Future. Almeno stando alla testata britannica, le trattative degli scorsi mesi sembrano aver condotto a questa conclusione, dopo che, a quanto pare, Penske si sarebbe confrontato anche con costruttori come Jaguar, Porsche e Mahindra. Techeetah rimarrebbe nel mondiale elettrico, anche se per ora non è chiaro con quale motore correrà.

I “rumors” danno anche per molto probabile l'intesa tra Mercedes e McLaren. La casa con la Stella, che lascia a la Formula E a fine campionato, aveva trasferito la scuderia nel Regno Unito e il blasonato costruttore britannico potrebbe in qualche modo rilevarla. Per i motori, McLaren avrebbe raggiunto un accordo con la Nissan, che in questi mesi avrebbe avuto colloqui anche con altri team. Se venisse confermato che Techeetah rimarrebbe nel mondiale elettrico, la Formula E tornerebbe a 12 squadre.

La partita sulla alleanze riguarda anche Maserati, che giovedì a Roma ufficializzerà la strategia con la quale rientra nelle competizioni. Le indiscrezioni parlano di una possibile intesa con la monegasca Venturi, che per il powertrain si serviva finora da Mercedes. La dote che il Tridente dovrebbe eventualmente portare è il powertrain DS, che come Maserati fa parte di Stellantis. È invece ancora troppo presto per capire il futuro di Antonio Giovinazzi, attualmente sotto contratto con la Dragon.