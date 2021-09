La Rokit Venturi fa sul serio: preso Lucas di Grassi (ex Audi) nella Stagione 8 a fianco di Mortara per puntare al titolo

MONTECARLO – Lucas Di Grassi resta in Formula E anche senza la Audi Sport Abt, scuderia con la quale aveva esordito nel circuito elettrico e con la quale aveva vinto un titolo individuale e uno a squadre. Il 37enne brasiliano è stato ingaggiato dalla Rokit Venturi, il team monegasco diretto da Susie Wolff, la moglie di Toto Wolff, l'artefice dei successi delle Frecce d'Argento. Un matrimonio quasi scontato dato che Di Grassi ha anche la residenza nel Principato.

Nell'ottava stagione, quella che comincia alla fine del prossimo mese di gennaio in Arabia Saudita, il brasiliano affiancherà lo svizzero Edoardo Mortara, con il quale condivide il secondo passaporto, quello italiano. Di Grassi ha scritto una pagina di storia della Formula E poiché è stato il vincitore del primo ePrix a zero emissioni, nel 2014 a Pechino. Finora si è aggiudicato 12 gare, almeno uno per ogni stagione ad eccezione della sesta: il rivale della Jaguar, Sam Bird, resta così il solo ad aver sempre vinto almeno un ePrix nei sette campionati disputati.

La prossima stagione l'ambiziosa scuderia monegasca schiererà così un campione del mondo, quello del 2016/2017, e il vice in carica. Il pilota brasiliano rimpiazza il francese Norman Nato, cui non è bastato vincere l'ultimo ePrix della passata stagione per mantenere l'ingaggio con la Rokit Venturi in Formula E. Dopo cinque stagioni archiviate sempre sul podio, Di Grassi è reduce da un sesto e un settimo posto nella classifica finale. «Chiunque mi conosca – ha ammesso il brasiliano – sa quanto io abbia a cuore la competizione e guidare per una squadra che so essere in grado di combattere per il titolo è essenziale per me». «Sono veramente contento di gareggiare assieme a Edo - ha concluso – Ci conosciamo da molto tempo e facevamo parte assieme del programma Audi. Lo rispetto come pilota e come uomo. Ha molto talento e un grande carattere: penso che lavoreremo bene assieme».

«Avere due macchine che vadano a punti è essenziale per il campionato a squadre – ha argomentato la Team Principal, Susie Wolff – e con il nostro nuovo schieramento c'è molto per cui essere ottimisti guardano alla Stagione 8». «I progressi che abbiamo fatto nella Stagione 7 – ha dichiarato Mortara – sono stati importanti, ma c'è ancora molto da fare e non vedo l'ora di capire cosa riusciremo a fare assieme».