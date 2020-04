Hyundai Motorsport, intrattenimento online aspettando le gare all'insegna del motto “Stay Home, Think Motorsport”

ALZENAU – La divisione Motorsport prova a “riscaldare” il cuore dei tifosi durante il periodo di “congelamento” delle attività agonistiche a causa della pandemia. Lo fa all'insegna del motto “Stay Home, Think Motorsport”. «Sono tempi difficili – ha commentato il direttore, l'italiano Andrea Adamo - Ci siamo impegnati a raccogliere un grande numero di contenuti da condividere con i nostri fan di tutto il mondo».

In assenza di gare nel World Rally Championship (Wrc) e nel World Tour Car Cup (Wtcr), le rassegne in cui corre la Hyundai, la divisione ha deciso di utilizzare gli strumenti a disposizione per intrattenere tutti. «L’obiettivo – ha spiegato Adamo – è sconfiggere la noia che potrebbe scaturire in questo periodo in cui si deve rimanere a casa». Sui propri canali social Facebook e Instagram, il costruttore coreano pubblicherà in questo periodo una serie di “contenuti esclusivi”.

Si tratta di materiale aggiuntivo rispetto a quello proposto sulla pagina "Home Ntertainment" del sito ufficiale, dove oltre a storie ed approfondimenti sono disponibili anche giochi. Due, in particolare, i giorni a cui prestare attenzione. La domenica, il giorno delle competizioni, il Team Principal Adamo anima in diretta su Instagram il “Powerstage Live” assieme ad uno dei piloti della squadra. Come “Home Shakedown”, di giovedì verranno pubblicate interviste inedite, la prima delle quali è con il “cannibale”, il nove volte campione del mondo di rally Sébastien Loeb.

Dal suo “rifugio” in Svizzera, dove si trova con la compagna e la figlia, il fuoriclasse transalpino spiega di trascorre il tempo «guardando film o correndo qualche speciale alla PlayStation, ma gioco anche a giochi da tavolo, come Monopoli». Sul proprio canale YouTube, la divisione Hyundai Motorsport propone sia il documentario “Back/Stage” sia i quattro eventi al simulatore della Esports Wtcr pre-season cui partecipano Luca Engstler e Norbert Michelisz, generalmente al volante della i30 N nel Tcr.