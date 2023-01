Isotta Fraschini correrà solo alcune gare del WEC. Non è stata concessa l’iscrizione al campionato 2023

L’Isotta Fraschini deve rinunciare a correre tutta la stagione del WEC 2023, per via del rifiuto dell’iscrizione della casa milanese al campionato mondiale endurance da parte del comitato di selezione. Il marchio dal passato affasciante continuerà a sviluppare la sua vettura da gara, denominata Tipo 6 LMH-C, con il team Vector Sport. Per cui, una volta omologata l’auto, proverà a prendere parte ad alcune gare della stagione 2023. In ogni caso, non rinuncia a scendere in pista. Claudio Berro, Motorsport Managing director di Isotta Fraschini, ha detto: «La delusione è grande, non lo neghiamo, ma questa decisione del comitato WEC, ci stimolerà ancora di più per dimostrare le capacità tecniche della casa. I nostri programmi non cambiano, continueremo a testare ed a sviluppare insieme al team Vector la Tipo 6 LMH-C, per poi presentare la domanda di omologazione nei tempi previsti.