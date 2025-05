Italiano GT Sprint: BMW e Ferrari si dividono le vittorie a Vallelunga

VALLELUNGA – Il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2025 ha preso il via sul tracciato intitolato a Piero Taruffi. Come da tradizione, tra duelli, lotte serrate e sorpassi, non è mancata l’azione in pista. Il pubblico, accorso numeroso sul circuito che sorge alle porte di Roma, ha assistito a gare intense con protagoniste le vetture GT3 e GT Cup. Due gare per classe, con esiti differenti che hanno visto BMW e Ferrari dividersi il bottino in GT3, mentre Lamborghini ha monopolizzato la scena in GT Cup.

Gara 1 ha visto il trionfo della BMW M4 GT3 della coppia Jens Klingmann e Jesse Krohn. Partito dalla quinta piazzola, il campione in carica tedesco ha subito messo in mostra la sua capacità di lettura della corsa, risalendo con decisione fino alle posizioni di vertice. Fondamentale è stato anche l’apporto di Krohn nella seconda parte della gara, dove ha saputo capitalizzare le difficoltà altrui – su tutte quelle della Lamborghini di Ignazio Zanon, rallentata da problemi all’ABS – per prendersi la testa della corsa e mantenerla fino al traguardo. A completare il podio, la Lamborghini Huracan del team VSR divisa da Andrea Frassineti e dal romano Edoardo Liberati, a circa due secondi dai vincitori, e la BMW di William Alatalo e Leonardo Caglioni, terza assoluta e prima nella classe ProAm.

Anche la GT Cup ha regalato un confronto serrato, con la vittoria finale dell’equipaggio Andrea Fontana e Alessandro Mainetti al volante della Lamborghini Hurácan ST Evo2 di Target Racing. Fin dalle prime fasi Fontana è stato bravo a risalire posizioni, mentre Mainetti ha poi gestito con sicurezza il vantaggio guadagnato durante il cambio pilota. Secondo posto per la Hurácan di Vittorio Viglietti e Riccardo Ianniello. Quest’ultimo, al rientro dopo un lungo infortunio è stato autore di un ottimo stint, poi un pit-stop lento ha visto l’equipaggio del DL Racing chiudere secondo. A completare il podio la Ferrari 296 Challenge di Stefano Gai e Fabrizio Fontana, con il gentleman driver romano protagonista di una rimonta spettacolare nel secondo stint. Tanta sfortuna, invece, per Ferdinando D’Auria, inizialmente tra i favoriti ma vittima di una foratura che lo ha costretto a rientrare ai box mentre era in piena lotta per il podio.

Gara 2 ha ribaltato i valori in campo. In GT3, è stata la Ferrari 296 GT3 del team AF Corse a imporsi, grazie a una prova solida di Lorenzo Ferrari e Mahaveer Raghunathan. Il piacentino ha firmato la pole e condotto un primo stint intelligente, mantenendo il contatto con la Lamborghini di Liberati che era scattata al comando. Dopo la finestra dei cambi Raghunathan si è ritrovato davanti, complice anche l’handicap tempo degli avversari, e ha gestito con freddezza fino alla bandiera a scacchi. Le Lamborghini di VSR e Imperiale Racing hanno completato il podio, con Frassineti-Liberati promossi al secondo posto dopo una penalizzazione inflitta a Philippe Denes e Alexander Bowen per un’irregolarità nei cambi. L’equipaggio BMW vincitore di Gara 1 ha chiuso solo settimo, penalizzato dai 15 secondi da scontare proprio per il successo del sabato, mentre Alatalo-Caglioni hanno dovuto alzare bandiera bianca per un guasto ai freni quando erano in lotta per le posizioni di vertice.

Nella GT Cup, invece, la scena è stata tutta per D’Auria. Dopo la delusione della prima gara, il pilota di Avellino ha saputo rifarsi con una prestazione maiuscola, nonostante al via avesse perso la posizione a favore della Ferrari di Gai. Proprio quest’ultimo ha condotto la prima parte di gara, ma al termine dei pit stop è stato D’Auria a ritrovarsi in testa e da lì non ha più ceduto, andando a prendersi una vittoria netta e meritata. Dietro di lui, i cugini Giacomo e Matteo Pollini hanno confezionato una gara tutta in rimonta, iniziata dalla sesta posizione e conclusa al secondo posto, mentre il terzo gradino del podio è andato a Lorenzo Pegoraro e Filippo Croccolino bravi a riscattarsi dopo il ritiro del sabato. I vincitori di Gara 1 Fontana-Mainetti hanno chiuso quarti, davanti a Ianniello-Viglietti, un risultato che comunque li proietta al vertice della classifica nella divisione ProAm 1.

Alle spalle dei protagonisti assoluti, le battaglie nelle classi minori hanno contribuito a rendere ancor più avvincente il weekend. Tra le GT3 Am, successo sabato per Magnoni-Rocca con la Honda NSX GT3, mentre domenica si sono imposti Clementi Pisani-Cassarà con l’Audi R8 LMS. In GT Cup Am 1ª Divisione, doppia soddisfazione per Pierluigi Alessandri e per Randazzo-Oliva, spesso protagonisti di duelli ruota a ruota, mentre nella ProAm 2ª Divisione spicca la prestazione di Stifter-Martinelli con la Porsche di Racevent, davanti ai vincitori di Gara 1 Barri-Olivieri. Infine, nella Am 2ª Divisione, il nome da ricordare è quello dell’irlandese Lyle Schofield, che ha portato la Ferrari 488 Challenge della SR&R al successo.

Con questo primo round, il GT Sprint 2025 ha subito dato una chiara idea di quanto equilibrato e combattuto sarà il campionato. Vallelunga ha offerto un avvio spettacolare, con una varietà di marchi e piloti protagonisti. Il prossimo appuntamento andrà in scena al Mugello, a metà luglio, dove molti piloti cercheranno di confermassi al vertice e altri tenteranno il riscatto.

