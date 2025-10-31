Italiano GT Sprint Imola: Audi e Lamborghini si dividono le vittorie, Ferrari al top in GT Cup

IMOLA – Chiuso la serie Endurance, l’attenzione si è focalizzata sul rush finale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Il terzo, nonché penultimo, appuntamento stagionale della serie italiana si è svolto a Imola, sul circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari, regalando due gare intense, ricche di colpi di scena e con esiti molto diversi tra loro. Sull’asfalto del tracciato emiliano le protagoniste del fine settimana sono state Audi e Lamborghini in GT3, mentre Ferrari si è imposta nella classe GT Cup. Al netto dei risultati, il campionato è più aperto che mai per la lotta al titolo.

La prima gara del weekend ha visto trionfare l’Audi R8 LMS GT3 di Rocco Mazzola e Fabio Rauer. I portacolori del Tresor Attempto Racing hanno centrato il successo al termine di una corsa giocata sia sull’attacco che sulla strategia. Scattati dalla settima posizione in griglia, i neo campioni Endurance hanno dato vita a una rimonta decisa, con Mazzola capace di portarsi rapidamente in zona podio e Rauer impeccabile nella seconda metà di gara. Approfittando di un drive through inflitto alla Ferrari 296 GT3 di Mahaveer Raghunathan e Lorenzo Ferrari per partenza anticipata, il tedesco ha poi completato il sorpasso decisivo sulla Lamborghini Huracan GT3 Evo2 del team VSR, portando Audi al successo davanti alla Honda NSX GT3 di Felice Jelmini e Daniele Di Amato e proprio alla Lamborghini della coppia Ignazio Zanon e Mattia Michelotto, vincitori della classe ProAm.

La corsa è stata vivace sin dalle prime fasi, con numerosi ribaltamenti e penalità che hanno ridisegnato più volte la classifica. Ottima la prova di William Alatalo e Leonardo Caglioni, quarti al traguardo con la BMW M4 GT3 dopo una partenza dalla nona casella e un finale in crescendo. Hanno invece dovuto accontentarsi del settimo posto i leader del campionato, Jens Klingmann e Jesse Krohn, che non hanno trovato il giusto equilibrio sulla pista imolese ma sono comunque riusciti a contenere i danni nei confronti di Andrea Frassineti, ottavo insieme a Sandy Mitchell. Dietro, la top-10 è stata completata da Alessandro Bracalente e Nazareno Lopez, noni con l’Audi R8 GT3, e da Ferrari-Raghunathan.

In GT Cup, la prima gara ha offerto uno spettacolo degno di nota, con quattro ingressi della safety car e numerosi colpi di scena. A spuntarla nella 1ª Divisione ProAm sono stati Lorenzo Pegoraro e Filippo Croccolino con la Ferrari 296 Challenge del team Best Lap, protagonisti di una rimonta impeccabile dall’ottava posizione di partenza. Pegoraro ha imposto un ritmo altissimo nel primo stint, consegnando la vettura al compagno in seconda posizione. Croccolino ha poi completato l’opera superando la concorrenza e resistendo al ritorno nel finale di Stefano Gai, secondo con Fabrizio Fontana per AF Corse. Terzi Franco Girolami e Leonardo Arduini con la Lamborghini Huracan ST Evo2 di MM Motorsport, sempre costanti nelle prime posizioni.

Gara 1 di Imola ha premiato anche Diego Stifter e Matteo Martinelli che hanno trionfato nella 2ª Divisione ProAm, al volante della Porsche 911 Cup del team Racevent, davanti ad Alex Fontana e Matej Knez. Mentre tra gli Am si sono imposti Piero Cristoni e Marco Antonelli, sulla Mercedes AMG GTN, consolidando il loro primato nella categoria.

La seconda gara, disputata la domenica, ha invece consacrato la supremazia Lamborghini con una netta doppietta firmata dal team VSR. L’equipaggio formato da Frassineti e Mitchell ha dominato la corsa dalla partenza, forte della pole position conquistata dal pilota scozzese. Mitchell ha preso subito le redini e allungato progressivamente, consegnando la Huracan GT3 Evo2 al compagno con un margine di quasi cinque secondi. Frassineti ha poi gestito il vantaggio fino al traguardo, chiudendo davanti all’altra Lamborghini gemella di Franck Perera e Loris Spinelli, mentre Klingmann e Krohn hanno completato il podio con una solida rimonta dalla nona posizione.

Dietro ai primi tre, la Ferrari 296 GT3 di Ferrari-Raghunathan ha centrato il quarto posto e la vittoria nella ProAm, confermando la forza del team AF Corse, che ha piazzato anche Leonardo Colavita e Ibrahim Badawi in quinta posizione. Sesta la BMW di Alatalo-Caglioni, ancora protagonisti di una buona rimonta, mentre Zanon e Michelotto, leader di categoria, hanno chiuso ottavi alle spalle della Honda NSX di Jelmini-Di Amato. In decima posizione i vincitori di Gara 1, Mazzola e Rauer, che dopo l’exploit del sabato hanno faticato a ripetere la prestazione.

Grazie alla vittoria, Frassineti ha consolidato il comando nella classifica assoluta GT3, portandosi a 81 punti e staccando Klingmann-Krohn a 72, mentre Liberati resta terzo a quota 58. Un successo importante per il team VSR, che a Imola ha dimostrato di aver trovato un bilanciamento perfetto tra prestazioni e costanza, chiudendo il weekend con una doppietta che vale oro in ottica titolo.

La seconda corsa della GT Cup è stata altrettanto intensa, con l’esordio vincente di Marco Zanasi e Andrea Belicchi sulla Ferrari 296 Challenge di Pinetti Motorsport. Scattati dalla pole, i due piloti sono rimasti sempre al comando nonostante tre interventi della safety car che hanno più volte azzerato i distacchi. Alle loro spalle hanno concluso Jean-Luc D’Auria e Giuseppe Forenzi con la Lamborghini Huracan ST Evo2 di Invictus Corse, mentre Pegoraro e Croccolino, terzi, hanno limitato i danni nonostante l’handicap tempo da scontare per la vittoria del sabato, riavvicinandosi così alla vetta della classifica ProAm 1ª Divisione.

La corsa ha offerto duelli fino all’ultimo giro, con Diego Locanto e Nicola Tagliapietra vincitori tra gli Am e la Ferrari di Simone Patrinicola subito dietro, mentre nella 2ª Divisione le Porsche 992 GT3 Cup hanno recitato il ruolo di protagoniste assolute. Giovanni Stefanin e Lodovico Laurini si sono imposti nella Am e sono balzati in testa al campionato, mentre tra i ProAm la vittoria è andata a Fontana-Knez davanti a Olivieri e Stifter-Martinelli, con questi ultimi sempre leader della generale.

Con ancora tutti i titoli da assegnare, i riflettori si spostano ora verso il Tempio della Velocità di Monza. Spetterà infatti al circuito brianzolo ospitare l’ultimo atto stagionale del Campionato Italiano GT Sprint.

Italiano GT Sprint – Imola: GT3 Gara 1 GT3 Gara 2; GT Cup Gara 1 GT Cup Gara 2