Un italiano alla guida della McLaren: l'ingegner Stella prende il posto di Seidl

Grandi manovre in Formula 1. Ma non è il mercato piloti, ampiamente già chiuso, a destare interesse, bensì quello dei team principal. Dopo, finalmente, l'annuncio Ferrari che ha nominato Frederic Vasseur in arrivo dalla Sauber Alfa Romeo, ecco che si è verificata una vera e propria rivoluzione. Iniziata già lunedì con l'addio di Jost Capito alla Williams. La McLaren ha annuciato che Andrea Stella sarà il nuovo team principal. Ex performance engineer di Michael Schumacher e Kimi Raikkonen alla Ferrari, Stella era poi diventato race engineer di Fernando Alonso prima di dare l'addio a Maranello dopo 15 anni di carriera. Approdato in McLaren nel 2015, Stella aveva seguito il pilota spagnolo alla McLaren dove era rapidamente progredito passando da Head of Race Operations a Racing Director, sotto la direzione di Andreas Seidl. Classe 1971 di Orvieto, Stella è un'eccellenza italiana che porta il tricolore al vertice di una delle realtà più storiche della Formula 1.

E Seidl? All'uomo che ha messo ordine alla McLaren in queste ultime quattro stagioni, e che pareva legatissimo al team inglese, si sono aperte le porte della Sauber. Il quarantaseienne tedesco è stato nominato CEO del Sauber Group, struttura a capo di tutte le attività di Hinwil. La sua nomina è stata fatta già nell'ottica dell'arrivo di Audi nella compagine dal 2026, come sottolineato da un comunicato di Ingolstadt che esprime soddisfazione a riguardo. Per Seidl si tratta di un ritorno avendo lavorato per BMW quando nella sua breve avventura in F1 si era legata alla Sauber. Era poi passato alla gestione della squadra DTM per i bavaresi e successivamente in Porsche per il progetto LMP1. Era in McLaren come Team Principal dal 2019. È ora atteso anche l'arrivo in Sauber di Jost Capito, che come detto ha rassegnato le dimissioni in Williams, come team principal.