“Italy vs France”: al Rally di Roma Capitale è andato in scena il rally-match tra Nazionali. E alla fine abbiamo vinto noi...

Il Rally di Roma Capitale 2026 ha tenuto a battesimo una promettente novità destinata ad aggiungere un po' di pepe alle gare internazionali: il National Match Rally. Ideata dalla FFSA e sviluppata in stretta collaborazione con l’Automobile Club d’Italia e con gli organizzatori del Rally di Roma Capitale, l’iniziativa trae ispirazione dalla tradizione degli sport internazionali a squadre, viene subito in mente la grande tradizione del rugby.In effetti l'idea non è del tutto nuova. Nei rally degli anni cinquanta-sessanta era prevista la classifica squadre , che poi ha via via perso interesse.Il Match Race offtre un confronto diretto, sicuranente più stimolante. Oltre al confronto sportivo, il progetto punta a rafforzare l’identità delle rappresentative nazionali nel rally e a offrire sia ai piloti più esperti sia alla nuova generazione di concorrenti un’opportunità unica per competere per il proprio Paese su un palcoscenico internazionale.



Questa prima edizione del National Match Rally – Italy vs France è stata concepita come iniziativa pilota, ponendo le basi per futuri confronti internazionali tra le principali nazioni del rally mondiale. Attraverso la creazione di un vero format per squadre nazionali, ACI e FFSA intendono aprire un nuovo capitolo nella competizione rallistica internazionale e offrire ai giovani talenti un ulteriore percorso di crescita all’interno della disciplina. Il National Match Rally viene deciso da un sistema di punteggio dedicato, che combinerà i risultati degli equipaggi Rally2 e Rally4 eleggibili di ciascuna nazione. Il National Match Rally si articola su due categorie: Rally2 e Rally4. Ciascuna nazione ha nominato un massimo di quattro equipaggi Rally2 e due equipaggi Rally4. In Rally2, almeno il 50% dei piloti selezionati deve avere meno di 29 anni. I tre migliori equipaggi Rally2 classificati di ciascuna nazione assegneranno punti per la classifica del National Match Rally.

In Rally4, almeno il 50% dei piloti selezionati deve avere meno di 25 anni. Entrambi gli equipaggi Rally4 nominati da ciascuna nazione assegneranno punti per la classifica del National Match Rally. Il risultato finale del National Match Rally sarà determinato sommando i punti ottenuti dagli equipaggi Rally2 e Rally4 eleggibili di ciascuna nazione. Per la classifica Rally2 saranno presi in considerazione soltanto i tre migliori risultati di ciascuna squadra nazionale. Per la classifica Rally4, invece, entrambi gli equipaggi nominati da ciascun Paese contribuiranno al punteggio finale. La somma dei punteggi ottenuti in Rally2 e Rally4 determinerà la nazione vincitrice. Al termine del Rally di Roma Capitale, il Paese con il punteggio più alto sarà dichiarato vincitore della prima edizione del National Match Rally – Italy vs France.



Qualcuno ha evocato la Sfida di Barletta!!! hanno partecipato per il Team Italy Giandomenico Basso / Lorenzo Granai, Andrea Crugnola / Luca Beltrame, Roberto Daprà / Luca Guglielmetti, Andrea Mabellini / Virginia Lenzi con le Rally2, Gabriel Di Pietro / Andrea Dresti e Davide Pesavento / Alessio Angeli con le Rally4. Il Team France FFSA ha schierato Pablo Sarrazin / Yannick Roche, Arthur Pélamourgues / Bastien Pouget, Eliott Delecour / Fabrice Gordon, Tristan Charpentier / Florian Barral con le Rally2, Arthur Roché / Quentin Proust e Alexandre Villiod / Loris Pascaud con le Rally4...sognando...Mbappè.

Alla fine ha vinto la...nazionale italiana. Evviva!

Ora, dopo una necessaria messa a punto del format attendiamo le repliche.