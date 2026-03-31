Jaguar TCS Racing, partnership con Schaeffler per lo sviluppo dei sistemi di trazione elettrica ad alte prestazioni

Jaguar TCS Racing ha stretto una partnership con Schaeffler in qualità di fornitore ufficiale in un accordo pluriennale. «Sfruttando la lunga esperienza di Schaeffler nell'ingegneria automobilistica e nel motorsport, la collaborazione con Jaguar TCS Racing permettera a entrambe le parti di esplorare nuovi approcci per sistemi di trazione elettrica ad alte prestazioni e tecnologie di movimentazione orientate al futuro», si legge in una nota. «Jaguar TCS Racing e Schaeffler - prosegue il comunicato - condividono valori solidi, e questo accordo pluriennale rafforza ulteriormente la rete globale di partner e fornitori di livello mondiale del team, mentre Jaguar TCS Racing continua a puntare a podi e vittorie nella Stagione 12 dell'ABB FIA Formula E World Championship».

Ian James, Jaguar TCS Racing Team Principal, ha dichiarato: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Schaeffler nel nostro roster di fornitori e partner di livello mondiale, in continua espansione, della Jaguar TCS Racing. L'esperienza e le competenze di Schaeffler nel campo dei sistemi di trazione elettrica ad alte prestazioni sono altamente riconosciute. Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione nell'ambito di questo accordo pluriennale, con l'impegno comune di superare i limiti in termini di prestazioni, affidabilita e mobilita elettrica». Thomas Stierle, CEO E-Mobility di Schaeffler, ha dichiarato: «Ogni giro in Formula E ha una missione chiara: trasformare efficienza, prestazioni e sostenibilita in tecnologie rivoluzionarie che rendano i veicoli elettrici del futuro davvero entusiasmanti da guidare. Cio che accade in pista non rimane in pista.

L'intelligenza che acquisiamo in Formula E diventa il modello per la prossima era della mobilita elettrica avanzata e sostenibile. Le competizioni rimangono il catalizzatore piu rapido per tecnologie con un impatto reale sul mondo. Guardiamo con grande interesse a una partnership che spinga ancora piu in la i confini di cio che e possibile."