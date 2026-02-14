Jeddah: la FE, il circuito di F1 "Corniche" e il parco dei divertimenti "Winter Wonderland" a due passi dal mare

JEDDAH – Il primo ePrix di Jeddah della stagione 12 non è stato frequentatissimo: gran parte delle tribune che si affacciano sul rettilineo finale erano vuote. Per la Formula E, che ha un forte seguito “virtuale” (nel senso che gli appassionati la seguono attraverso la rete, i canali social e la televisione), non è una novità, con le splendide eccezioni di Monaco e, soprattutto, di Città del Messico. Eppure il circuito “Corniche” non è solo è il più veloce in assoluto, ma è anche spettacolare per la sua collocazione.

È moderno, si affaccia sul mar Rosso e ne “ingloba” perfino una piccola parte. È stato costruito in appena 8 mesi nel corso del 2021 con un investimento che a seconda delle fonti è compreso fra i 215 e i 550 milioni di dollari. L'obiettivo era ospitare la Formula 1 (55 milioni l'anno per avere un Gran Premio), ma dal 2025 si è aggiunta anche la Formula E, per effetto del trasferimento da Diriyah, alla periferia della capitale Riad, a Jeddah

È una struttura moderna e funzionale e con parcheggi quasi infiniti: traffico a parte, è anche comoda e ben servita, perché nei dintorni ci sono parecchi alberghi, anche se non proprio per tutte le tasche. A ridosso del compendio, tra dicembre e febbraio, è aperto anche un quasi incredibile “Winter Wonderland”, un parco dei divertimenti destinato a suscitare emozioni invernali con un castello circondato da alte torri di pietra e costruzione innevate. Tutti è artificiale, naturalmente (durante il giorno si superano i 30°), ma anche solo dall'esterno è una vera attrazione.

All'interno si va avanti con pinguini, neve, pupazzi, orsi polari e renne finte, oltre a un enorme mammut semovente, statue animate e strutture di ghiaccio scintillante a forma di diamante con quattro grandi aree tematiche: la Città dei giocattoli, il polo Nord, l'Inverno selvaggio e la Fiera del gelo. Il prezzo del biglietto d'ingresso (tra le 16 e le 24) – attrazioni escluse – costa fra i 30 e 40 Sar (equivalenti a circa 9 euro), ovvero meno di un quinto del costo del tagliando per assistere all'ePrix, che è di circa 22 euro (100 Sar). La Formula E dovrebbe essere uno spettacolo per famiglie, ma a Jeddah – il cui aeroporto è il punto di riferimento dei pellegrini che vanno alla Mecca – la concorrenza è davvero forte. Oggi, 14 febbraio e giorno di San Valentino, si corre il secondo ePrix saudita, domani è l'ultimo giorno di apertura di “Winter Wonderland”