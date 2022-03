Jeddah, prove libere 2: Leclerc sempre primo davanti a Verstappen, Sainz è terzo

Si guardano sperduti i venti piloti del Mondiale F1 davanti alla colonna nerissima di fumo che si alza a 20 km di distanza dall'assurdo tracciato cittadino di Jeddah. La base della compagnia petrolifera Aramco (tra l'altro sponsor della Aston Martin) è stata colpita dagli Houthi yemeniti, attacco che si era verificato anche cinque giorni fa. Ma altri punti dell'Arabia Saudita sono stati vittima degli attacchi Houthi. Cosa fare dunque? Il mondo della F1 scopre improvvisamente che il Paese che, tra mille polemiche, ha deciso di inserire nel calendario, ha qualche problemino non sono al suo interno per quanto riguarda i più banali diritti civili. Ma il CEO di Liberty Media, Stefano Domenicali, ha rassicurato tutti. Il Gran Premio va avanti, le autorità locali hanno garantito la massima sicurezza. Diciamo pure che non potevano dire diversamente, ma l'attacco Houthi durante il weekend del Gran Premio ha acceso una volta di più i riflettori del mondo sulla guerra che l'Arabia Saudita porta avanti da tempo nello Yemen, una guerra criminale e spregiudicata.

Rassicurati da Domenicali, il mondo della F1 va avanti. Anche il secondo turno libero ha proposto il confronto tra Ferrari e Red Bull. Charles Leclerc è stato nuovamente il più veloce realizzando il tempo di 1'30"074 battendo ancora una volta Max Verstappen, secondo in 1'30"214. Leclerc però, come già accaduto il venerdì di Sakhir, ha commesso un errore urtando con l'anteriore sinistra il muretto e danneggiando di conseguenza la sospensione. Leclerc ha dovuto interrompere la simulazione gara compiendo 8 giri in meno di Verstappen. Buona prestazione di Carlos Sainz, terzo in 1'30"320, poi Sergio Perez, avvicinatosi alla vetta.

In fase di miglioramento appare la Mercedes con Lewis Hamilton che ha strappato il quinto tempo in 1'30"513 e George Russell il sesto. La W13 continua a saltellare, ma sembra più vicina a Ferrari e Red Bull rispetto al primo turno. Passi in avanti anche per la McLaren-Mercedes di Lando Norris, settimo davanti all'Alpine-Renault di Esteban Ocon. Male invece, Daniel Ricciardo con la seconda McLaren, 15esimo. Rimane nella top 10 la Sauber Alfa Romeo-Ferrari con Valtteri Bottas nono e anche l'Alpha Tauri-Honda, decima con Yuki Tsunoda mentre Pierre Gasly è 12esimo. Bene la Haas-Ferrari, 13esima con Mick Schumacher. Ancora un problema tecnico per Kevin Magnussen. La pericolosità del tracciato è emersa ancora una volta nei vari punti ciechi che presenta.

Venerdì 25 marzo 2022, libere 2

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"074 - 15 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'30"214 - 23

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'30"320 - 12

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'30"360 - 24

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'30"513 - 24

6 - George Russell (Mercedes) - 1'30"664 - 29

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'30"735 - 26

8 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'30"760 - 26

9 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'30"832 - 14

10 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"886 - 26

11 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'30"944 - 27

12 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"963 - 29

13 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'31"169 - 27

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"372 - 28

15 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'31"527 - 23

16 - Nico Hulkenberg (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"615 - 30

17 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'31"615 - 27

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'31"814 - 26

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"866 - 29

20 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'32"344 - 13