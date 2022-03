Jeddah, prove libere 3: Leclerc all'ultimo giro batte Verstappen per 33 millesimi, Sainz quarto

Sono sempre loro due a stare là davanti e a contendersi la prima posizione. Il terzo turno libero sul circuito cittadino di Jeddah è stato un susseguirsi di emozioni, con i piloti che hanno simulato più volte il giro da qualifica. La Red Bull-Honda è subito parsa in grande forma sia con Max Verstappen sia con Sergio Perez, finalmente decisamente incisivo. I due piloti di Christian Horner si erano portati in cima alla classifica con 1'29"768 e 1'29"833. La Ferrari sembrava non riuscire a coprire il gap che la separava dalle RB18, ma nel giro finale, concluso proprio sulla bandiera a scacchi, Charles Leclerc ha compiuto un piccolo capolavoro balzando in prima posizione con 1'29"735, 33 millesimi più rapido di Verstappen, che ha rischiato non poco nella veloce esse, la curva 22.

Leclerc chiude la tornata delle prove libere confermandosi al comando in tutte e tre le sessioni e con il campione del mondo sempre secondo. Perez ha mantenuto il terzo posto ad appena 98 millesimi dalla Ferrari, mentre Carlos Sainz, quarto, ha rimediato un distacco superiore, di 274 millesimi. Ancora loro dunque, Ferrari e Red Bull, proprio come accaduto una settimana fa in Bahrain, sembrano in grado di prenotare le prime due file dello schieramento. Ancora una volta a stupire è Valtteri Bottas, quinto con la Sauber Alfa Romeo-Ferrari, a un soffio da Sainz.

Bella crescita per l'Alpine-Renault, sesta con Esteban Ocon, ma a poco più di un decimo da Bottas. Alle sue spalle il connazionale Pierre Gasly che ha avuto un problema tecnico sulla sua Alpha Tauri-Honda nei minuti finale del turno fermandosi in uscita dalla pit-lane. Kevin Magnussen, dopo gli inconvenienti patiti nella giornata di venerdì, si è riscattato segnando l'ottava prestazione con la Haas-Ferrari. Il danese ha fatto meglio di Fernando Alonso con l'altra Alpine e di Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri.

Sconforto in casa Mercedes dove le prestazioni sembrano addirittura peggiorate dopo Sakhir e le prime due sessioni di ieri. Lewis Hamilton è 11esimo, George Russell 14esimo. Crisi vera per il team di Toto Wolff. Hamilton ha preceduto di poco Mick Schumacher con la seconda Haas e il debuttante Guan Yu Zhou. E sprofondo anche per la McLaren-Mercedes che ieri aveva mostrato un bel passo in avanti con Lando Norris. L'inglese ha concluso la sessione 19esimo e penultimo, poco meglio ha fatto Daniel Ricciardo, 16esimo. Pochi sorrisi anche nel box Aston Martin e Williams.

Sabato 26 marzo 2022, libere 3

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'29"735 - 23 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"768 - 12

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'29"833 - 16

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'30"009 - 22

5 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'30"030 - 22

6 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'30"139 - 16

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"148 - 11

8 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'30"262 - 18

9 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'30"296 - 17

10 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"415 - 19

11 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'30"707 - 17

12 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'30"765 - 17

13 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'30"946 - 20

14 - George Russell (Mercedes) - 1'30"983 - 15

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"067 - 18

16 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'31"186 - 16

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"374 - 16

18 - Nico Hulkenberg (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"424 - 18

19 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"529 -.17

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'31"992 - 13