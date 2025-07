Jorge Martin fa retromarcia: «Resto in Aprilia nel 2026. Abbiamo un grosso potenziale»

«Sono felice di essere qui, sono stati mesi difficili in cui ho sofferto tanto. Sono contento di essere tornato in MotoGP e sono felice di dire che continuerò in Aprilia nel 2026». In conferenza stampa a Brno, Jorge Martin ha così fugato i dubbi se proseguire il rapporto con la casa veneta anche nella prossima stagione, onorando il contratto. «L'Aprilia mi ha negato di attivare quella clausola, li capisco. Avrei potuto portare avanti questa battaglia, ma nella vita bisogna prendere decisioni e ho scelto di rimanere per un'altra stagione. Abbiamo un grosso potenziale», ha aggiunto il campione del mondo, riferendosi alla clausola che gli avrebbe consentito di liberarsi con un anno di anticipo.