Jorge Martin chiude il capitolo con Aprilia nel weekend del GP di Valencia, ultimo appuntamento stagionale della MotoGP e sua ultima gara in sella alla moto di Noale prima di passare a Yamaha. Nella conferenza stampa del giovedì, il pilota spagnolo ha fissato con chiarezza gli obiettivi per il finale di stagione: centrare il titolo costruttori con la casa veneta e difendere il secondo posto nella classifica piloti. "Il titolo costruttori è un obiettivo, voglio lasciare Aprilia nel miglior modo possibile e proverò a mantenere il secondo posto nella classifica piloti."

L'ultimo weekend in sella all'Aprilia prima della svolta Yamaha. L'appuntamento sul tracciato valenciano assume un doppio significato per Martin: da un lato l'ultima occasione per dare un sigillo prestigioso al binomio con Noale – provando a portare a casa il campionato riservato ai costruttori e a blindare la piazza d'onore iridata –, dall'altro il passo d'addio verso una nuova avventura professionale in sella alla Yamaha.

Verso le 850cc del 2027: i test a Valencia e la sfida tecnica. Lo sguardo di Martin si è allargato anche al futuro regolamentare della classe regina, con l'introduzione delle nuove moto da 850cc prevista per il 2027, profondamente differenti sotto molti aspetti rispetto alle attuali e attese in pista già dalla prossima settimana nei test in programma proprio a Valencia. "Sarà strano, la sensazione sarà quella di andare indietro, con moto un po' meno performanti. Torneremo al top ma ci vorrà qualche anno. Comunque non vedo l'ora di provarle, è ciò che rende lo sport interessante. Sono curioso."