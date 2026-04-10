Jos Verstappen rassicura: «Max continuerà a correre». Il padre del campione esclude che suo figlio stia per lasciare la F1

«Penso che semplicemente continuerà". Jos Verstappen, padre di Max, esclude che il figlio stia per lasciare la Formula 1. Nelle ultime settimane si erano rincorse voci su un precoce addio alle corse da parte del pluricampione olandese, deluso per le prestazioni della sua Red Bull. L'ipotesi di un addio era stato corroborata dall'annuncio del passaggio anticipato di Gianpiero Lambiase, storico ingegnere di Verstappen, alla McLaren nel 2028. In passato l'olandese - ma era nel 2021 - aveva detto che, se Lambiase fosse andato via, avrebbe lasciato le corse.

Il padre non ha però dubbi: «Penso che le cose siano cambiate da allora, soprattutto dopo quattro titoli mondiali. Insieme hanno fatto molto. Cosa fare dipende da Max, ma penso che semplicemente continuerà", ha rassicurato all'olandese «RaceXpress». «Che 'Gp' avrebbe lasciato lo sapevamo da tempo e sapevamo anche quando sarebbe successo - ha detto Jos - Abbiamo circa un anno e mezzo-due anni per lavorare ancora con lui. Andare alla McLaren è una grande opportunità per lui, quindi lo capiamo. Gli abbiamo anche detto: dovresti farlo. Il resto dipende da Red Bull per sostituirlo. Vedremo», ha aggiunto.