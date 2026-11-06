Karting, Napoli protagonista alla Coppa dei Campioni Aci Sport: 270 piloti da tutta Italia

Nel week-end in cui Andrea Kimi Antonelli ha riportato il titolo di Campione del Mondo di Formula 1 in Italia dopo ben settantatré anni di assenza, anche i giovani kartisti napoletani si sono distinti nella Coppa dei Campioni ACI Sport svoltasi nel prestigioso scenario del Circuito Internazionale Napoli e che, in un intenso fine settimana di gare, ha visto ben duecentosette piloti provenienti da tutta Italia confrontarsi nelle nove categorie della manifestazione per la conquista dell'ultimo titolo nazionale in palio nella stagione agonistica.

Nella Finale dell'OK-N Junior si è imposto il napoletano Giuseppe Noviello che, scattato dalla pole position con i colori del Team Driver Racing Kart, ha assunto il comando sin dallo spegnimento dei semafori sulla pista bagnata, mantenendo saldamente la leadership fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle il vesuviano Francesco Buglione è stato protagonista di una buona rimonta dopo aver perso alcune posizioni nelle prime fasi, riuscendo ad avvicinarsi al battistrada senza tuttavia impensierirne concretamente il primato.

Il mariglianese Giuseppe Piccolo ha dominato, invece, la Finale dell'OK-N, conquistando la Coppa dei Campioni al termine di una gara condotta sin dalle prime battute. Scattato dalla terza piazzola in griglia, Piccolo ha preso immediatamente il comando delle operazioni, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari. Alle sue spalle hanno chiuso Crescenzo Zimbardi, Francesco Pio Scognamiglio, Samuel Sorriento e Davide Iannone a completare una fantastica top-five partenopea.

Tra i piccolissimi della Mini Under 10 il sammarzanese Giovanni Balzano è salito sul terzo gradino del podio dopo aver già conquistato, in questa stagione, la Coppa Italia di Zona 4 Campania e il Trofeo Nazionale Mini. Nella Mini Gr. 3, invece, il foggiano Ryan Di Munno, tesserato dell'Automobile Club Napoli, ha conquistato la seconda posizione in una classifica che resta sub judice in attesa dell'esito dell'appello presentato dal vincitore Pierluigi Riello.

Nelle categorie con cambio riservate a piloti più grandi di età sugli scudi il vesuviano Fabio Bifulco, salito sul terzo gradino del podio nella KZ2 e, soprattutto, il pilota di Quarto Vincenzo Di Costanzo e l'altro vesuviano Moreno Sirica aggiudicatisi, rispettivamente i titoli nella KZN Under e KZN Rookie. «Il karting - ha commentato il presidente dell'ACI Napoli Antonio Coppola - è una scuola fondamentale per la crescita dei giovani piloti, come dimostra la stessa storia di Andrea Kimi Antonelli che proprio sui kart ha mosso i primi passi verso il titolo mondiale di Formula 1. I successi dei nostri ragazzi confermano la vitalità di un movimento napoletano che continua a esprimere talenti e a farsi apprezzare a livello nazionale».

Nel settore auto, invece, i riflettori sono puntati sull'importante appuntamento del prossimo week-end: sul classico percorso del «Nastro d'Oro» si disputerà, domenica 8, la ventiseiesima edizione del Trofeo Città di Massa Lubrense, gara di Slalom valida per la Coppa ACI di zona organizzata dall'ASD Rombo Team e patrocinata dalla locale amministrazione comunale e dall'Automobile Club Napoli. C'è molta attesa per l'ennesima sfida tra i beniamini locali Luigi Vinaccia e Salvatore Venanzio, dieci titoli tricolori in due, nella quale proveranno a inserirsi i nomi nuovi di una specialità che vede i piloti napoletani da sempre al vertice.