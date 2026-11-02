Kimi: «Alla fine piangevo e non vedevo più la pista. Grazie alla Mercedes e alla mia famiglia. Voglio mantenere l’Italia sempre in cima»

Tutta la corsa da campione del mondo in pectore. E poi l’esplosione sul podio, mettendo alle spalle la tensione per sfogarsi ballando assieme a Toto Wolff sulle note dei Ricchi e Poveri “Sarà perché ti amo”, che l’organizzazione della F1 ha diffuso a tutto volume in pista per festeggiare sul podio Andrea Kimi Antonelli davanti ai duecentomila messicani che lo applaudivano. Un trionfo storico per Kimi. Campione del mondo F1 conquistando un podio alle spalle dei suoi migliori amici: Max e Lewis.

Quelli che lo stimano di più. C’erano ben dodici titoli mondiali su quel podio messicano: un record. Nella gara in cui si decideva il suo titolo mondiale, Antonelli non si è fatto mai prendere dall’ansia né dall’emozione. Ha gestito freddamente tutta la corsa restando virtualmente campione del mondo per tutti i 71 giri. Passando per una bandiera rossa e due partenze. Restando sempre lontano dai guai e dagli azzardi. Prendendosi un solo vero rischio: per un sorpasso di grinta in frenata su Leclerc.

Ha gestito due ore e mezza di corsa con una freddezza da veterano, lui che invece di anni ne ha soltanto venti. E all’emozione e alle lacrime si è lasciato andare soltanto appena tagliato il traguardo. Anzi poco prima. Perché ha ammesso: «All’ultimo giro avevo mollato, non riuscivo più a vedere bene la pista perché avevo le lacrime negli occhi dall’emozione». Le sue prime parole appena tolto il casco sono state per la famiglia. «Senza mio papà e mia mamma, senza la Mercedes, non sarei qui. È un momento che vivrà per sempre. Sto ancora cercando di capire nella mia testa cos’è successo. È ancora più speciale essere sul podio con Max e Lewis». I due pluri-campioni con un cenno d’intesa gli hanno fatto – a sorpresa - l’omaggio più grande: sollevandoselo sulle spalle per sancire il suo primato.

Proprio da Verstappen è arrivato il primo grande complimento per Antonelli: «È incredibile quello che ha fatto durante tutto l’anno: vincere il titolo ad un’età così giovane è davvero impressionante». Detto da lui, che il primo titolo lo vinse a 24 anni, è un complimento non da poco. Ancora più esplicito Nico Rosberg campione del mondo F1 proprio dieci anni fa: «Tanta stima per essere diventato il campione più giovane del nostro sport. Tutti nei kart erano convinti che tu fossi un talento generazionale, ma dimostrarlo anche in F1 e gestire tutta quella pressione è semplicemente fenomenale».

Già, la freddezza. È quello che ha sempre stupito di Andrea Kimi Antonelli. Non soltanto la velocità ma anche l’autocontrollo avent’anni. Una maturità da veterano. Saper andar forte quando serve, saper usare la testa nei momenti critici. È il segreto della leggerezza dei vent’anni. Saper affrontare le difficoltà senza farsi distruggere dalla pressione.

Toto Wolff, che ha creduto in lui quando aveva solo 12 anni, ha spiegato cosa aveva visto in lui: «Il talento, l’intelligenza ma anche la personalità. Un ragazzo con tanta umiltà e integrità. Lui è la nuova superstar della F1, qualcosa di diverso dai vecchi campioni di una volta». La freddezza la sua dote numero uno. Che solo in Messico si è incrinata nel pre-gara: «È vero, questo week end ho sentito un po’ più tensione, ma sono felice e ora posso rilassarmi. Mi godrò ogni secondo». Poi ha spiegato dove ha cominciato a capire di poter vincere il campionato: «Devo dire molto presto, perché mi sono reso conto di avere una macchina molto forte e sapevo di avere un grande chance. E ora voglio continuare a spingere per mantenere l’Italia sempre in cima».