Kimi Antonelli al Quirinale, invita il presidente Mattarella a Monza e gli dona un suo casco

Con un elegante completo scuro e i capelli tornati al loro colore naturale — archiviata la tinta bianco-rosso-verde sfoggiata nei giorni scorsi, su cui comunque il Capo dello Stato non avrebbe certo avuto nulla da ridire — Andrea Kimi Antonelli ha varcato le porte del Quirinale. Ad accoglierlo c’era il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto congratularsi personalmente con il ventenne pilota della Mercedes per la storica conquista del titolo iridato.

Accompagnato dai genitori e dalla sorella, Antonelli ha affrontato l'incontro istituzionale con la stessa spontanea serenità che mostra in pista, arrivando persino a invitare il Presidente a seguire un Gran Premio dal vivo: «Magari a Monza, sarebbe bello». Mattarella, pur premettendo che da «diversi anni i movimenti sono un po' complicati», ha ammesso che l'idea di avere finalmente un campione italiano «lo sollecita molto».

Durante la cerimonia, il pilota bolognese ha donato al Capo dello Stato un casco da gara con una dedica autografata sulla visiera: «Al presidente Mattarella con molta ammirazione». Soppesandolo con curiosità, Mattarella ha osservato come «deve essere una liberazione quando lo togliete». Una considerazione che ha aperto a un siparietto sullo sforzo fisico richiesto dalla Formula 1: Kimi ha spiegato quanto sia impegnativo correre per un'ora e mezza chiusi nell'abitacolo con la pesante tuta ignifuga, rivelando che i piloti arrivano a perdere «almeno un paio di chili a gara» e che, nelle giornate più calde, il sollievo arriva solo tuffandosi «nella vasca con l'acqua fredda». Rispondendo poi a una domanda sui suoi esordi, ha ricordato come sui kart si soffrisse molto meno il caldo, proprio perché si corre esposti all'aria aperta.

L'udienza al Colle ha rappresentato il culmine di una due giorni intensa e ricca di riconoscimenti per il neo-campione del mondo. Solo ieri, infatti, Antonelli aveva ricevuto l'onorificenza di Commendatore a San Marino — dove risiede con la famiglia da alcuni anni — per poi spostarsi in serata a Milano, accolto da una calorosa standing ovation dagli spalti di San Siro in occasione della sfida di Nations League tra Italia e Francia. «Ci ha fatto uno splendido regalo a venire», ha commentato il commissario straordinario della Figc, Giovanni Malagò.

Archiviati i festeggiamenti istituzionali, per Antonelli è già tempo di tornare a concentrarsi sulla pista: il calendario della Formula 1 chiama e all'orizzonte ci sono ancora tre appuntamenti prima della fine della stagione, a cominciare dal Gran Premio di Las Vegas della prossima settimana.