Kimi Antonelli celebra Valentino Rossi e l'Italia a Monza con casco dedicato: «A casa corriamo con colori speciali»

Un casco speciale per celebrare Valentino Rossi e l'Italia. Kimi Antonelli a Monza indosserà un elmetto tricolore dove la figura stilizzata del nove volte campione del Mondo di motociclismo tiene sulle spalle il leader del Mondiale di Formula1. «A casa corriamo con colori speciali - scrive Antonelli sui social -. Era un mio desiderio correre con un casco ispirato a quelli di Vale.

Quando mi hanno proposto il casco del Mugello 2002 ho capito che era quello giusto». Ad arricchire l'iconografia, 22 vignette che rappresentano i vizi e le virtù, gli usi e i costumi, dell'italiano medio (che Antonelli definisce «italiano vero») secondo gli stranieri: tra gli altri, una croce per dire no all'hamburger, la pizza, gli spaghetti, i baffi, la Nazionale di calcio, il bidet, lo stuzzicadenti e il caffè. Ci sono anche una moto per Valentino Rossi e il go/kart numero 12 dello stesso Antonelli.