Kimi Antonelli, il ragazzo del parcheggio accanto. Aneddoti e curiosità dell'enfant prodige

Dice che un amico di papà Marco, Enrico Bertaggia, pilota anche lui, abbia suggerito di mettere “Kimi” fra il nome Andrea e il cognome Antonelli non per via di Raikkonen, che aveva appena firmato con la Ferrari per la quale l’anno dopo avrebbe vinto l’ultimo mondiale in rosso (il prossimo, Kimi?) ma perché “suonava”. Siamo un popolo musicale, dal Belcanto al mandolino. La musica è cosa sua: quando guida da “normale” la tiene a palla. Hip hop, “Can’t Hold Us”, “Levitating”, “Lose Yourself”, Macklemore, Dua Lipa, Eminem. E poi sarebbero venute bene le iniziali, “AKA”, che è un nomignolo per lui. E’ l’acronimo di “Also Known As”, cioè “conosciuto anche come”: come? Champion. Siamo un popolo di dimunitivi affettuosi da nord a sud, da Checco a Ciccio per dire Francesco (più moderno Fra, che sta per Francesco o Fratello).



Aveva tre anni quando papà Marco, che provava il simulatore, lo prese sulle ginocchia: cominciò a guidare e non ha smesso più. Ogni sera frignava per farlo: cedevano. Oggi si cede con il cellulare o il tablet, che non si sa se sia peggio dire di sì o di no. Siamo un popolo di genitori che dubitano e di figli che insistono. Ne aveva sette quando per entrare nella Città Proibita dei paddock a Hockenheim lo nascosero in un carrello che trasportava gomme e coprirono il tutto con un ombrello. Siamo un popolo che sa l’arte di arrangiarsi. Ne aveva dieci quando di nuovo papà Marco lo prese in braccio e, tenendo per sé freni e pedali, gli affidò volante e cambio della Lamborghini: corresse con il sovrasterzo. Siamo un popolo di talentuosi e istintivi. Ne aveva pochi di più quando lesse uno dei libri su Ayrton Senna: ne scrisse una prefazione. Siamo un popolo di poeti, no? Ne prese anche il numero 12 del brasiliano debuttante.



E’ diplomato ragioniere, che “se non studi non guidi” (usavano una volta il “se” e il “non”). Quando non aveva la patente lo accompagnava la mamma che l’aveva (che risorsa le mamme italiane!). Prima di una gara batte il cinque con tutti i meccanici: siamo un popolo di scaramantici, del “non è vero ma ci credo”. Appena può, a Bologna, gioca a padel, va al cinema, fa la spesa al supermercato, esce con gli amici di sempre e le ragazze del gruppo, che mica è “Onlyfans” o “Tiktok” o “Tinder” il suo terreno. Lava pure a mano la macchina, che poi magari piove come sempre succede…



E’ testimonial del “made in Italy” in ogni senso. Anche in tv compare con Del Piero, altro “italian style”. Ha già sorpassato, e pure doppiato (in pista si limita al sorpasso semplice) Jannik Sinner su Instagram. E’ di un’iconica normalità: ma di questi tempi che “famolo strano” che c’è di più strano di una straordinaria banalità da “Arcitaliano”? E’ “il ragazzo del parcheggio accanto”.