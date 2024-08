Kimi Antonelli, incidente al debutto (dopo 3 giri) con la Mercedes a Monza. Nelle prove libere 1 Verstappen davanti a Leclerc

C'era tanta attesa, forse anche troppa, per la prima volta di Andrea Kimi Antonelli nella FP1 di Monza con la Mercedes. Il giovane bolognese , che nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato come pilota del team diretto da Toto Wolff al fianco di George Russell per la stagione 2025, è entrato in pista tenendo subito un ritmo elevato, utilizzando anche gomme soft. Ma dopo appena tre giri cronometrati, cinque in totale, all'ingresso della Parabolica forse affrontata con troppa velocità, ha perso il posteriore della sua W15, si è girato, e con una certa violenza ha sbattuto contro le protezioni.

Non certo una bella figura e non ricordiamo un pilota al debutto nella FP1 finire subito fuori pista. Ma tant'è, è andata male, può accadere e Antonelli avrà altre occasioni e non sarà certo questo incidente a segnare il suo futuro. Intanto, proseguirà a lavorare nei test privati con la Mercedes 2022, 25 i giorni di test programmati per lui, di questi ne ha già svolti parecchi. Preoccupato, invece, George Russell, quasi sbiancato nel vedere la sua monoposto, ceduta per l'occasione ad Antonelli, pesantemente danneggiata alla Parabolica.

Not the FP1 outing that Kimi Antonelli was looking for 😔

Con l'asfalto bello fresco e i cordoli bassi che richiedono maggiore aggressività, i piloti hanno preso confidenza con queste novità e alla fine della sessione, dopo la bandiera rossa per l'incidente di Antonelli, è emerso Max Verstappen con la Red Bull-Honda in 1'21"676. Una bella risposta del team diretto da Christian Horner, anche se siamo soltanto all'inizio di un lungo weekend, rispetto alla perdita di quella competitività che aveva caratterizzato l'inizio di stagione e le due precedenti stagioni.

Verstappen ha preceduto di 228 millesimi Charles Leclerc con una Ferrari che presenta alcune novità al fondo e per il monegasco un motore nuovo. Carlos Sainz aveva battezzato una nuova power unit a Zandvoort. Lo spagnolo stamane ha colto il quarto tempo. Tra le due Ferrari, si è inserita la temutissima McLaren-Mercedes di Lando Norris mentre Oscar Piastri ha concluso sesto. Notevole la prestazione della Sauber-Ferrari, quinta con Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton è risultato settimo con la Mercedes, bene la Williams-Mercedes, ottava con Alexander Albon. Una buona sessione l'ha fatta il debuttante assoluto Franco Colapinto che in Williams ha preso il posto di Logan Sargeant. L'argentino, che arriva dalla Formula 2 dove occupava il sesto posto, è risultato 17esimo prendendo confidenza con la monoposto, che aveva saggiato nella FP1 di Silverstone, senza commettere errori.

A completare la top 10, Sergio Perez, con la seconda Red Bull e lontano dal compagno di squadra, e Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes. Buon avvio per la Haas-Ferrari, che ha differenziato il lavoro tra Kevin Magnussen, 11esimo, e Nico Hulkenberg, 19esimo. Bene anche Daniel Ricciardo, 12esimo con la Racing Bulls-Honda, di poco davanti al compagno Yuki Tsunoda.

Venerdì 30 agosto 2024, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'21"676 - 19 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'21"904 - 23

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'21"917 - 26

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'22"126 - 24

5 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'22"127 - 21

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'22"199 - 23

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'22"214 - 24

8 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'22"220 - 24

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'22"311 - 21

10 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'22"315 - 18

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'22"572 - 22

12 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'22"605 - 21

13 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'22"714 - 23

14 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'22"763 - 22

15 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'22"854 - 22

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'22"864 - 21

17 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'22"880 - 23

18 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'22"880 - 21

19 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'23"157 - 23

20 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'23"955 - 5