Kimi Antonelli, i sorpassi azzardati e il team radio contro Russell: l'intervento Toto Wolff per zittirlo, cosa è successo

Una gara Sprint frizzante con protagonisti i due piloti Mercedes. Ha vinto, di forza, George Russell che dopo essere partito dalla pole, si è dovuto difendere da un paio di attacchi grintosi, ma eccessivi, di Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese, leader del mondiale, ha tentato il sorpasso all'esterno della prima curva, non certo il miglior posto, e difatti Russell ha difeso la posizione e Antonelli ha dovuto prendere la via di fuga.



La rabbia di Kimi e l'intervento di Toto Wolff

Antonelli ci ha poi provato alla staccata della chicane, curva 8, ma è arrivato lungo sbagliando ancora e finendo nella via di fuga interna. Antonelli ha poi iniziato a lamentarsi via radio del comportamento di Russell, esagerando anche in questa occasione. Tanto che, visto che non era bastato l'ingegnere Bonnington a calmarlo, è dovuto intervenire con fermezza Toto Wolff per zittirlo.

Antonelli ha poi sbagliato anche con Lando Norris, che si era impossessato della seconda posizione dopo il dritto di Andrea alla chicane. Nuovamente, ha tentato il sorpasso all'esterno della prima curva, evidentemente l'errore precedente non l'ha recepito, e così è arrivato nuovamente largo.



Russell vince la sprint race

Ha così vinto Russell che recupera 2 punticini nella classifica iridata ad Antonelli, il quale ha un vantaggio di 18 punti. E' stata una buona prova quella dell'inglese, che lo riscatta dopo un periodo non proprio positivo. E anche per ribadire che tutto sommato è pur sempre lui la prima guida Mercedes, quanto meno per la lunga presenza nella squadra. Vedremo poi come proseguirà il fine settimana con la qualifica del Gran Premio e la corsa stessa di domenica.

Positivo il secondo posto di Lando Norris, terzo fin dalle prime battute, poi bravo ad approfittare degli errori di Antonelli. La McLaren ha rimediato anche il quarto posto con Oscar Piastri, a lungo quinto dopo essere stato passato in partenza da un pimpante Lewis Hamilton. Nel finale, Piastri ha duellato con la Ferrari del sette volte iridato ed ha avuto la meglio passandolo all'ultimo giro all'ultima curva. Hamilton ha dovuto rallentare per evitare un contatto e Charles Leclerc, che li seguiva, non si è fatto scappare l'occasione per avere la meglio sul compagno.

Gara anonima di Max Verstappen con la Red Bull-Ford, settimo all'arrivo. Il suo compagno Isack Hadjar lo seguiva, ma si è dovuto fermare ai box per un problema al motore. E' poi ripartito con tre giri di ritardo. L'ultimo punto lo ha preso un combattivo Arvid Lindblad con la Racing Bulls-Ford che ha tenuto dietro, e non era facile, Franco Colapinto con l'Alpine-Mercedes.

Sabato 23 maggio 2026, gara Sprint

1 - George Russell (Mercedes) - 23 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1"272

3 - Andrea Kimi Antonelli (Meredes) - 1"843

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 9"797

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 9"929

6 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 10"545

7 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 15"935

8 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 29"710

9 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 31"621

10 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 36"793

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'01"344

12 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'01"814

13 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'04"209

14 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'10"402

15 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'12"158 *

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1 giro

17 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1 giro

18 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1 giro

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1 giro

20 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1 giro

21 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 3 giri

Ritirato

Fernando Alonso

* 10" di penalità

Il campionato piloti

1.Antonelli 106; 2.Russell 88; 3.Leclerc 63; 4.Norris 58; 5.Hamilton 54; 6.Piastri 48; 7.Verstappen 28; 8.Bearman 17; 9.Gasly 16; 10.Lawson 10; 11.Colapinto 7; 12.Lindblad 5;, 13.Hadjar, Sainz 4; 15.Bortoleto 2; 15.Ocon, Albon 1.

Il campionato costruttori

1.Mercedes 194; 2.Ferrari 117; 3.McLaren-Mercedes 106; 4.Red Bull-Ford 32; 5.Alpine-Mercedes 23; 6.Haas-Ferrari 18; 7.Racing Bulls-Ford 15; 8.Williams-Mercedes 5; 9.Audi 2.