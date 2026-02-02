Kimi Antonelli mette le mani avanti sulla Mercedes: «Sembra veloce ma è troppo presto. Sogno di lottare per vittorie e Mondiale»

«Per essere bella la macchina è bella, e sembra anche andar forte, ma è presto per dirlo e c'è ancora tanto da imparare». Malgrado la giovane età, Kimi Antonelli è già esperto per adottare prudenza nel giudicare la nuova Mercedes dopo i primi test di Formula 1. «Il sogno è di poter lottare per le vittorie e anche per il Mondiale - ha confidato in una intervista a Sky - Russell va fortissimo e in griglia è un pilota di riferimento. Lo scorso anno ho vissuto momenti belli e meno belli, ora so cosa aspettarmi e non vedo l'ora di iniziare. Test? Tanti team sono andati bene, Ferrari compresa».