MOTORSPORT
PER MARCA
Kimi Antonelli mette le mani avanti sulla Mercedes: «Sembra veloce ma è troppo presto. Sogno di lottare per vittorie e Mondiale»
Mercedes Classe S diventerà un robotaxi di lusso. Con guida autonoma Livello 4 offrirà un servizio shuttle senza conducente
Mercedes conclusi i test a Montmelò: ottima affidabilità e Russell ed Antonelli in cima alla lista dei tempi
«Per essere bella la macchina è bella, e sembra anche andar forte, ma è presto per dirlo e c'è ancora tanto da imparare». Malgrado la giovane età, Kimi Antonelli è già esperto per adottare prudenza nel giudicare la nuova Mercedes dopo i primi test di Formula 1. «Il sogno è di poter lottare per le vittorie e anche per il Mondiale - ha confidato in una intervista a Sky - Russell va fortissimo e in griglia è un pilota di riferimento. Lo scorso anno ho vissuto momenti belli e meno belli, ora so cosa aspettarmi e non vedo l'ora di iniziare. Test? Tanti team sono andati bene, Ferrari compresa».
lunedì 2 febbraio 2026 - Ultimo aggiornamento: 19:50 | © RIPRODUZIONE RISERVATA