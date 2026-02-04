Kimi Antonelli si regala un gioiellino nuovo: ecco la sua Mercedes AMG GT 63 Pro 4Matic+ “tailor made”

Neanche il tempo di concludere lo Shakedown di Barcellona che Kimi Antonelli è già proiettato sulle prime prove libere in Bahrain, a metà febbraio. Prima tappa del suo fitto programma di test, il giovane pilota italiano ha ritirato la nuova Mercedes AMG GT 63 Pro 4Matic+ 'Motorsport Collectors Edition', versione ancora più performante e esclusiva del modello già utilizzato nel 2025 durante gli spostamenti tra i circuiti europei. Prodotta in soli 200 esemplari, la GT 63 Pro 4Matic+ è «cucita su misura» per Antonelli, con dettagli estetici e di equipaggiamento ispirati direttamente al Mercedes AMG Petronas F1 Team. Il colore nero ossidiana metallizzato richiama la livrea della monoposto, mentre le stelle Mercedes argentate dipinte a mano sulle fiancate posteriori e le strisce decorative in tinta Petronas percorrono i parafanghi anteriori, la linea di cintura e il tetto.

Contrasti in verde Petronas caratterizzano anche splitter anteriore, prese d'aria laterali, soglie e diffusore posteriore. «A partire dalla livrea, la mia nuova GT crea un link ancora più stretto con il mio mondo. Gli accostamenti cromatici e le performance che quest'auto esprime creano un forte collegamento tra strada e pista», ha commentato Antonelli durante la consegna. «Un deciso upgrade che spero sia di buon auspicio per la stagione, anno particolarmente importante per me e per Mercedes-Benz, che ha recentemente celebrato i 140 anni." La 'Motorsport Collectors Edition' si rivolge agli appassionati e collezionisti della Formula 1 in cerca di un'esperienza di guida sportiva. Il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri sviluppa 450 kW (612 CV), mentre aerodinamica ottimizzata e raffreddamento potenziato migliorano la dinamica di guida, garantendo prestazioni di alto livello sia su strada che in pista.