Kimi Antonelli, il Time lo inserisce tra le 100 personalità più influenti dello sport mondiale

Anche Kimi Antonelli è tra le 100 personalità più influenti nel mondo dello sport nel 2026 insieme all'altro italiano Jannik Sinner. E' quanto ha decretato la rivista statunitense 'Time' che ne ha pubblicato la lista tra cui ci sono anche leggende dello sport come LeBron James e Cristiano Ronaldo. «Un anno fa, durante la sua stagione d'esordio in Formula 1 - scrive Time - Kimi Antonelli, il diciannovenne prodigio italiano scelto per sostituire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton nella scuderia Mercedes, trascorse i giorni successivi al suo primo podio a sostenere gli esami di maturità. (Li superò).

In questa stagione, con gli studi ormai alle spalle, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in cinque gare consecutive: in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di F1 e si unisce a due leggende di questo sport, Michael Schumacher e Ayrton Senna, come gli unici piloti ad aver ottenuto le prime tre pole position consecutive. A differenza di Schumacher e Senna, Antonelli ha anche vinto tutte quelle gare».